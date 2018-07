Unterföhring (ots) -



5. Juli 2018. Geballte Action-Power am Super-Serien-Montag in SAT.1: Er ist der trickreichste aller Actionhelden: Doch kann "MacGyver" (Lucas Till), der kreative Tüftler, in den neuen Folgen des erfolgreichen Serien-Reboots (bis zu 12,8 % MA E14-49 J.) die Welt erneut vor Terroranschlägen und anderen Verbrechen retten? Er kann, denn CBS hat bereits eine dritte Staffel "MacGyver" bestellt. Die Welt retten muss auch US-Serien-Star David Boreanaz ("Angel", "Bones") in der actiongeladenen US-Serie "Seal Team". Das hochwertige Militär-Action-Drama wurde bereits von CBS verlängert und begleitet das Team um Elitesoldat Jason Hayes (David Boreanaz) bei den gefährlichsten Missionen weltweit. Während die Männer der Bravo-Einheit der Navy SEALs ihr Leben riskieren, leben ihre Familien in ständiger Angst - eine Zerreißprobe für die harten Männer in Uniform ... SAT.1 zeigt die zweite Staffel "MacGyver" und die neue US-Serie "Seal Team", jeweils in Doppelfolgen ab Montag, 9. Juli 2018, ab 20:15 Uhr als Deutschland-Premiere.



Der Super-Serien-Montag ab 9. Juli 2018 in SAT.1 im Überblick: 20:15 Uhr - Start der zweiten Staffel "MacGyver" 21:15 Uhr - Neue Folge "MacGyver" 22:10 Uhr - Start der neuen US-Serie "Seal Team" 23:10 Uhr - Neue Folge "Seal Team"



