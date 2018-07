Die Öl- und Heizölpreise zeigen sich nach dem gestrigen US-Feiertag erwartungsgemäß kaum verändert. Heizölkunden erwartet ein Literpreis, der ca. 0,1 Cent bzw. Rappen tiefer liegt als am Mittwoch. Die Nachfrage nach Heizöl bleibt schwach. Am heutigen Nachmittag dürfte sich mit Wiederaufnahme des Börsenhandels in den USA entscheiden, wo die Reise kurzfristig hingeht. Um 16:30 Uhr MESZ steht zudem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...