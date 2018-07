Geradezu mit Gewalt gelang es Tesla-Chef Elon Musk vor Kurzem noch, sein angepeiltes Produktionsziel von 5.000 Model 3 pro Woche zu erreichen. Ermöglicht wurde das laut Medienberichten unter anderem durch Mitarbeiter, die 6 Tage die Woche 12 Stunden oder länger in der Fabrik arbeiten. In diesem Stil soll es wohl weitergehen, denn für den nächsten Monat kündigte Musk bereits an, 6.000 Fahrzeuge pro Woche produzieren zu wollen. Experten zweifeln an diesem Vorhaben, und das nicht zu knapp. Schon ... (Robert Sasse)

