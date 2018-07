Die Erfolgsgeschichte von Wirecard könnte schon in diesem Jahr einen neuen Höhepunkt erreichen. Wie die FAZ berichtet, könnte die Aktie des Zahlungsdienstleisters möglicherweise in den DAX aufgenommen werden. Das würde die Sichtbarkeit des Papiers deutlich erhöhen und könnte damit auch dem Kurs unter die Arme greifen. Entschieden werden soll aber erst Anfang September anhand der Rangliste von Ende August. Experten sagen dabei, dass der Trend eindeutig für Wirecard spreche, auch wenn in zwei ... (Robert Sasse)

