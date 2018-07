Patrick Erne (Reichmuth & Co): Hohe Schwankungen

In den vergangenen Wochen prägten geopolitische Ereignisse das Geschehen an den Finanzmärkten. Die regelmäßigen Tweets von Donald Trump zur Handelspolitik und die Ängste um einen abrupten EUR-Austritt Italiens haben die Anleger kurzfristig verunsichert. Für eine erfolgreiche Anlagestrategie spielen politische Ereignisse jedoch meist eine untergeordnete Rolle. Zudem zieht von vielen totgesagte Inflation langsam an.

Quartalsbrief Q2 2018