Die USA wollen am Freitag neue Zölle gegen China erheben. Europäische Unternehmen fürchten, dass der jahrelange Aufschwung darunter leidet.

Wenn die USA am Freitag gegen China weitere Zölle erheben, bedroht dies auch in Europa den wirtschaftlichen Aufschwung. Theoretisch könnten einige europäische Firmen von dem aufkommenden Handelskrieg profitieren, indem sie im US-Markt jene Nischen besetzen, die China künftig vorenthalten werden.

Doch dies beträfe nur wenige Firmen und Wirtschaftsbereiche. Unternehmer sorgen sich daher um die gute Konjunktur, die den Staaten über die Finanzkrise hinweggeholfen hat.

Wenn die gesamte Wirtschaft so vom Handel abhängig ist wie die europäische, rufen Vergeltungszölle und der damit verbundene Rückgang des Handelsverkehrs Ängste hervor und unterwandern das Vertrauen. In Deutschland etwa, wo Exporte fast die Hälfte der jährlichen Wirtschaftsleistung ausmachen, ist die Zuversicht der Unternehmer in sechs der vergangenen sieben Monate zurückgegangen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Mittwoch, es lohne alle Mühe, diesen Konflikt zu entschärfen, damit er nicht zu einem Krieg werde.

Die USA planen gegen China neue Zölle im Wert von 34 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro). Die Chinesen werden wohl mit Gegenzöllen in ähnlicher Höhe reagieren, etwa auf Sojabohnen, Meeresfrüchte und Rohöl.

Derweil hat Europa seinen eigenen Handelsstreit mit den USA. Nach dem das Land Zölle auf Stahl und Aluminium unter anderem aus der Europäischen Union erhoben hatte, antworteten die 28 Staaten mit Einfuhrzöllen im Wert von 3,25 Milliarden Dollar auf US-Güter. Die Trump-Regierung prüft zudem Zölle auf Autos, was den Streit deutlich verschärfen würde.

Ende Juli will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach Washington reisen, um Präsident Donald Trump persönlich von weiteren Maßnahmen gegen Europa abzubringen. Das Wachstum

