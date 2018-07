Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Die luxemburgische Moventum SCA erhöht die Gewichtung von US-Aktien in ihren Portfolios, so die Experten von Moventum. Das sei nach der quartalsweisen Asset Allokation Konferenz beschlossen worden. Im Gegenzug werde die Gewichtung in Japan und Europa geringfügig reduziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...