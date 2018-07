Triest, Italien (ots/PRNewswire) -



Die künstliche Intelligenz berührt jeden Aspekt der Entscheidungsfindung im Finanz- und Anlagebereich. Mit einer nachweislich deutlichen Verbesserung der Analysegenauigkeit ist die Nachfrage nach Tools für die Automatisierung und Digitalisierung der Analyseverfahren - von Dateneingabe bis hin zur Verarbeitung und Überwachung der Resultate - konstant gestiegen.



oplon ist eine neue prädiktive Lösung speziell für Finanzinstitutionen, Investmentfonds, Konzerne und Finanztechnologieunternehmen. Sie stellt die Tools und Funktionen einer Ratingagentur in einer modularen, internetbasierten Plattform zur Verfügung und ermöglicht die Bewertung des Gegenpartei-Insolvenzrisikos und das Management des Portfoliorisikos. modefinance, die erste europäische Ratingagentur für den Fintech-Sektor, hat auf Basis seiner Expertise im Bereich Finanzen und numerisches Engineering eine transparente und innovative Lösung entwickelt. Big Data und Machine Learning, das Herzstück von modefinances MORE-Methodik, steuern die Erzeugung automatisch prädiktiver Analysemodelle mit dem Ziel, präzise Expositionsszenarien vorherzusagen und intuitive und unmittelbare Erkenntnisse zu Risikosituationen zu liefern.



oplon bietet sämtliche Tools für Risikomanagement und -bewertung, beispielsweise Ratings, Sensitivitäts- und Cashflow-Analyse, Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), erwarteter Verlust (EL), Verlustquote bei Ausfall (LGD), Verschuldungskapazität usw. Es führt öffentliche Daten und Informationen externer Stellen mit den firmeninternen Daten zusammen.



Die Digitalisierung und Vernetzung der Welt ist nicht mehr aufzuhalten. modefinance leistet einen wichtigen Beitrag mit einem modularen Tool, das jederzeit und überall zur Verfügung steht. oplons internetbasiertes Framework ist für PCs und Mobilgeräte gleichermaßen optimiert und vollumfänglich benutzerspezifisch anpassbar.



oplon Risk Platform wird bereits von Investmentbanken, industriellen Holdinggesellschaften und Finanzinstitutionen eingesetzt. Es ist nachweislich in der Lage, die Entscheidungsfindungszeit um mehr als 60 % und die Kosten der Bewertungsverfahren um bis zu 23 % zu reduzieren.



modefinance (http://www.modefinance.com) ist eine internationale Ratingagentur, die bei der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) eingetragen ist. modefinance ist 2009 als Spinoff der Universität Triest entstanden. Es ist das erste europäische (und das einzige italienische) Finanztechnologieunternehmen, das als Ratingagentur tätig ist. Als eines von wenigen besitzt es die ESMA-Zulassung zur Ausgabe von Ratings zum weltweiten Bankensystem (Oktober 2016). Mit seiner eigenentwickelten MORE-Methodik (Multi Objective Rating Evaluation) kann modefinance Ratings für mehr als 250 Millionen Unternehmen in über 200 Ländern auf der ganzen Welt ausgeben.



