Aktuell steht die Aktie von Siltronic verstärkt unter Druck. Das Unternehmen selbst ist dafür aber nicht verantwortlich. Die Anleger sind vor allem aufgrund einer allgemeinen Schwäche der Halbleiter-Branche vorsichtig geworden, außerdem gab es zuletzt Berichte, wonach Leerverkäufer ihre Positionen bei dem Titel aufgestockt haben. All das führte dazu, dass Siltronic am Mittwoch von rund 124 Euro auf 113,85 Euro im Tief abrutschte. Am Donnerstag kam es bei Handelsbeginn zu einer Erholung, um 3,2 ... (Robert Sasse)

