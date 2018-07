Schon seit Monaten befindet sich BYD in einem deutlichen Abwärtstrend. Der hat auch weiterhin bestand, einen kleinen Lichtblick gibt es für die Anleger aber dennoch. In der laufenden Woche kam die Aktie einmal mehr der Marke von 5 Euro gefährlich nahe. Diese konnten die Käufer aber erfolgreich verteidigen, was sich spätestens am Donnerstag nach einem Kursplus von 3,7 Prozent am Morden überdeutlich zeigte. Mit einem Kurs von 5,28 Euro ist jetzt zumindest ein kleines Polster bis zum Jahrestief ... (Robert Sasse)

