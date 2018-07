In den vergangenen Monaten sind die Strompreise im Schnitt spürbar angestiegen. Das schürt Hoffnungen auf die nächsten Quartalszahlen bei RWE. Experten vermuten, dass die höheren Preise sich dort deutlich bemerkbar machen dürften. Eben diese Hoffnung ist es, auf der die aktuellen Kursgewinne bei RWE fußen. Am Donnerstagmorgen ging es um 1,8 Prozent nach oben, dem vorausgegangen waren bereits signifikante Gewinne am Mittwoch. Das Ganze wird weiter befeuert durch Analysteneinschätzungen, nach ... (Robert Sasse)

