Die Hausse am britischen Aktienmarkt ist im Kontext einer Haussephase an den globalen Aktienmärkten zu sehen. Hier hinkt die Börse London seit Mitte 2016 deutlich den Indizes anderer Industrieländer hinter. Die Unsicherheit über mögliche Zugeständnisse Grossbritanniens gegenüber ihren Partnern - wenn überhaupt - bei den Verhandlungen über den EU-Austritt nächstes Jahr trübt nach wie vor die Stimmung in Bezug auf britische Aktien. Dies obwohl die zugrunde liegenden Unternehmen allgemein solide Ergebnisse erwirtschaften. Sprudelnde Gewinne dürften dieses Jahr ein zweistelliges Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) bescheren. Dementsprechend gibt es nach wie vor zahlreiche Anlagechancen bei attraktiv bewerteten, erfolgreichen Unternehmen.

Optimismus für internationale Unternehmen

Solange der Ausgang der Brexit-Verhandlungen im Dunkeln liegt, lässt sich kaum vorhersagen, welche Bereiche die Auswirkungen im Guten wie im Schlechten am meisten zu spüren bekommen werden. Vermutlich werden aber die grossen, international tätigen Schwergewichte am Markt, die durch Aktivitäten in vielen verschiedenen Ländern Umsätze erwirtschaften, den Übergang am besten bewältigen - ohne ihre ...

