Selbstfahrende Autos, Superrechner und Smartphones - Anleger profitieren seit Jahren vor allem von technologiegetriebenen Unternehmen. Unser exklusives Ranking der besten Aktien der Welt nennt die Erfolgsgaranten.

Es ist kurz nach 9 Uhr, als Jensen Huang auf die Bühne des Konferenzzentrums in San José stürmt. Tausende Teilnehmer einer alljährlich stattfindenden Grafikprozessor-Konferenz haben an diesem sonnigen Morgen geduldig auf ihn gewartet. Der Chef des Chipherstellers Nvidia ist ein Popstar im Silicon Valley, eine Art Steve Jobs seiner Branche, reich ausgestattet mit visionärem Geist und rhetorischem Talent. Nur dass Huang, anders als der verstorbene Apple-Gründer, keine schwarzen Rollkragenpullover trägt, sondern eine schwarze Lederjacke mit glitzernden Reißverschlüssen, an den Schultern geriffelt und ausgepolstert. Mit seiner Uniform signalisiert er einen Hauch Rebellion, mit seinem Faible für besondere Autos eine Spur James-Dean-Männlichkeit: In seiner Garage im Villenort Los Altos Hills stehen neben drei Teslas auch zwei rote Ferraris, ein 599 und ein F430.

Stanford-Ingenieur Jensen Huang - in Taiwan geboren, als Kind mit seinen Eltern in die USA eingewandert - hat nicht nur Geduld und Aufstiegswillen, sondern auch viel Verwegenheit gebraucht, um das von ihm 1993 mitgegründete Start-up zum Global Player aufzubauen. Nvidia besetzte jahrzehntelang im Schatten des Prozessorgiganten Intel geschäftliche Neben- und Zukunftsfelder. Das Unternehmen mauserte sich im Gaming-Boom zum "Intel der Spielkonsolen", im Hype um selbstfahrende Autos zum "Intel der Autoindustrie" - und wird aktuell als "Intel der künstlichen Intelligenz" gehandelt. Grafikchips von Nvidia stecken heute in Smartphones, Tablets, Computertomografen, Bitcoin-Rechnern und Autos. Fast zehn Milliarden Dollar setzte der Konzern 2017 um - bei einer Gewinnmarge von 30 Prozent.

Dass Huang mit Nvidia immer da anzutreffen ist, wo Zukunft erforscht und ergriffen wird, freut besonders die Anleger: Kein anderer Großkonzern fuhr in den vergangenen fünf Jahren höhere Erträge ein, zeigt eine Aktienstudie der Berater von Boston Consulting (BCG), die die WirtschaftsWoche seit 1999 jedes Jahr exklusiv veröffentlicht: 76 Prozent Gewinn pro Jahr - damit liegt Nvidia in diesem Jahr auf Platz eins der Großkonzerne, nach einem zweiten Platz im Vorjahr.

Die Spitzenreiter im BCG-Ranking bescheren Anlegern nicht nur regelmäßig bessere Erträge als Indizes wie der Dax oder der Weltaktienindex MSCI World AC, der auch Schwellenländer abbildet. Sondern sie versprechen auch ein hohes Maß an Krisenfestigkeit: Alle Konzerne verfolgen langfristige Wachstumsstrategien und verzichten auf kurzfristige Profitmaximierung. Ihre Aktien waren sowohl im 2000er-Crash als auch in der Finanzkrise vergleichsweise stabil - und sie dürfen auch in der aktuellen Unsicherheitsphase als bevorzugte Investments gelten. Wen also die Neuausrichtung der Autoindustrie nervös macht, das Szenario eines globalen Handelskriegs oder die Zinswende an den Börsen - der darf trotz allem damit rechnen, dass mit den Umsätzen und Gewinnen strategisch klug ausgerichteter Unternehmen auch seine Erträge wachsen.

Die Top-Konzerne tauchen nicht als Eintagsfliegen im BCG-Ranking auf, sondern schaffen es Jahr für Jahr unter die Besten ihrer Branche - wie etwa der deutsche Medizintechnikhersteller Sartorius. Von 2013 bis Anfang 2018 waren vor allem Aktien aus zwei Branchen besonders erfolgreich: die großen Technologie- und Medienkonzerne. "Wir haben in unserer Studie selten so eine Dominanz gesehen", sagt Hady Farag, Experte für Shareholdervalue in New York, der die Studie gemeinsam mit dem deutschen BCG-Senior-Partner Axel Roos betreut.

Aus rund 60.000 Unternehmen filtern Farag und seine Kollegen 2400 heraus. Deren Aktien müssen seit fünf Jahren an der Börse notieren, in summa mehr als eine Milliarde Dollar wert und zu mindestens 15 bis 20 Prozent frei handelbar sein. Für alle 2400 Werte berechnen die BCG-Experten dann den jährlichen Gesamtertrag für Aktionäre. Berücksichtigt wird dabei einerseits die Kursentwicklung und andererseits, wie viel Geld durch Dividenden oder Aktienrückkäufe direkt an die Aktionäre floss (zur Methodik der Studie siehe Kasten).Die Performance der Spitzenreiter aus den Rankings der vergangenen Jahre zeigt, dass die besten Aktien der Welt ihrem Ruf gerecht werden. Wer sich seit 2011 an die aus den Listen gefilterten Empfehlungen der WirtschaftsWoche hielt, konnte im Schnitt sowohl den Dax-Kursindex (ohne Dividenden) als auch den MSCI World All Country-Index schlagen. Seit 2011 legte der Dax um 85 Prozent zu, die Empfehlungen aus dem BCG-Ranking um 112 Prozent. Zu den Empfehlungen im Jahr 2011 gehörten auch Amazon und Apple. Wer damals investierte, strich bis heute ein Plus von 660 Prozent mit Amazon und 220 Prozent mit Apple ein. Nur in den Jahren 2013 und 2014 schnitten die Empfehlungen etwas schlechter ab als der Dax und der Weltindex (siehe Grafik unten).

Nvidia-Chef Huang steht seit 25 Jahren an der Spitze seines wachsenden Imperiums - und hat inzwischen vier Intel-Chefs überdauert. Der aktuelle Intel-CEO, Robert Swan, muss sich auch daran messen lassen, ob er den Höhenflug des Angreifers stoppen kann. Das wird schwer, allein in der Autobranche verfügt Nvidia mittlerweile über fast 400 Partner. "Alles, was sich bewegt, wird autonom", predigt Huang in seiner zweieinhalbstündigen Präsentation, immer wieder unterbrochen durch kurze Einspielfilmchen und: "Künstliche Intelligenz ist der Turbolader der Software."

Und damit eine Schubkraft für den Börsenwert von Nvidia, der sich in den vergangenen drei Jahren verzwölffacht hat. Doch wie lange lässt sich die Traumstory fortsetzen? Die größten Anbieter von Cloud-Diensten, Amazon, Google, ...

