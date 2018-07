Der Haushalt für 2018 ist solide, aber wenig ambitioniert. Stattdessen hofft man im Finanzministerium auf Spielräume in der Zukunft. Das könnte sich als Fehler erweisen.

Am Ende kam die Debatte in dieser Bundestagswoche doch irgendwie überraschend. Stimmt, da war ja noch was: der Haushalt. Hätte man fast vergessen bei all den anderen wichtigen Dingen, dem Unions-Showdown in München und Berlin, den vielen Krisensitzungen und Kompromissen, den Diskussionen um Transit- oder Expresszentren. Aber trotz alledem, nach Generaldebatte und Diskussion über die Etats der einzelnen Ministerien, soll es heute soweit sein: Der Bundestag verabschiedet den Haushalt für das laufende Jahr.

Der Beschluss kommt mit einem halben Jahr Verspätung, der schwierigen Koalitionsbildung sei Dank. Das Wichtigste ist trotzdem schnell erzählt: Das Gesamtbudget des Bundes wächst um 3,9 Prozent auf 343,6 Milliarden Euro. Finanzminister Olaf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...