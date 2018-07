Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich nach oben geht es für die Börsen in Europa am Donnerstagmittag. Die Automobilbranche steht einmal mehr im Fokus, der Sektor-Index legt um deutliche 3,6 Prozent zu. Positiv wird an der Börse ein Treffen von US-Botschafter Richard Grenell mit führenden deutschen Automanagern gesehen. Grenell soll einem Handelsblatt-Bericht zufolge eine Null-Zoll-Lösung vorgeschlagen haben, bei der beide Seiten auf Importzölle auf Autos komplett verzichten. "Damit würde sich der Worst Case der angedrohten US-Strafzölle von 20 Prozent auf einen Schlag zu einem Best Case drehen", sagt ein Analyst.

Daneben stützen bessere deutsche Auftragseingänge. Diese sind im Mai um 2,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen - die Prognose lag bei einem Plus von 1,1 Prozent. "Damit ist die befürchtete Beschleunigung nach unten ausgeblieben", sagt ein Händler. Der DAX gewinnt 1,2 Prozent auf 12.464 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent auf 3.444 Punkte nach oben.

Die Grenell-Vorschläge sind ein Lichtblick im schwelenden Handelskonflikt. Am Freitag treten US-Strafzölle auf chinesische Einfuhren von 34 Milliarden Dollar in Kraft.

Automobilsektor der Gewinner des Tages

Im Fokus steht der Automobilsektor. In der Hoffnung, dass ein Zollstreit mit den USA abgewendet werden könnte, greifen die Anleger zu. "Es scheint hinter den Kulissen viel gearbeitet zu werden", so ein Marktteilnehmer. Bullish für den Sektor bleiben die Analysten von Jefferies, die die Einstufung für Daimler und Fiat Chrysler nach oben genommen haben und BMW, Peugeot und VW weiter zum Kauf empfehlen. Die Aktien von BMW, Fiat Chrysler, Valeo, Porsche legen alle über 5 Prozent zu. Aber auch die Zulieferer sind gefragt, so erholen sich Osram um über 7 Prozent.

Nach oben geht es auch für Linde mit Aufschlägen von 3,5 Prozent. Stützend wirkt die Mitteilung über den Verkauf des Europa-Geschäfts von Praxair. Dies sei so erwartet worden, um die kartellrechtliche Genehmigung für die Fusion zwischen Linde und Praxair zu erhalten. Auch der Preis von rund 5 Milliarden Euro liege im erwarteten Rahmen, heißt es im Handel.

Knapp 7 Prozent nach oben schießen die Aktien des französischen Kantinenbetreibers Sodexo. Die Neun-Monats-Umsatzdaten sind deutlich besser als zuletzt befürchtet ausgefallen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis stieg um 1,6 Prozent. Neben der übertroffenen Konsenserwartung hat auch das Geschäft in Nordamerika positiv überrascht, unterstreichen die Analysten von Jefferies in einer ersten Einschätzung. Zu den positiven Daten kommt, dass Großaktionär Bellon seine Beteiligung an dem Unternehmen aufgestockt hat.

Euro profitiert von besseren deutschen Auftragseingängen

Am Devisenmarkt zieht der Euro an auf knapp 1,1700 Dollar, auch gestützt von den besseren deutschen Auftragseingängen. Deren unerwartet gute Entwicklung lag vor allem an einer starken Nachfrage aus dem Inland und dem Euroraum. Volkswirte beurteilen die Wachstumsaussichten deshalb wieder etwas zuversichtlicher als zuletzt.

Keine Auswirkungen auf das Devisenpaar erwartet die Commerzbank dagegen von der Veröffentlichung des Fed-Protokolls am Abend. Es werde kaum etwas anderes als das altbekannte Mantra "weitere graduelle Zinserhöhungen" bringen, heißt es. Zuvor werden im Verlauf des Nachmittags aus den USA der ADP-Arbeitsmarktbericht sowie der ISM-Service-Index veröffentlicht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.453,54 1,22 41,51 -1,44 Stoxx-50 3.081,23 0,77 23,47 -3,04 DAX 12.497,24 1,46 179,63 -3,25 MDAX 25.867,74 0,79 203,67 -1,27 TecDAX 2.734,58 1,35 36,34 8,13 SDAX 11.971,65 0,32 38,10 0,71 FTSE 7.613,86 0,54 40,77 -1,82 CAC 5.383,37 1,18 62,88 1,33 Bund-Future 162,36 -0,08 2,35 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.24 Uhr Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1686 +0,19% 1,1692 1,1642 -2,7% EUR/JPY 129,31 +0,41% 129,32 128,70 -4,4% EUR/CHF 1,1598 +0,20% 1,1597 1,1568 -1,0% EUR/GBP 0,8822 +0,15% 0,8837 1,1349 -0,8% USD/JPY 110,64 +0,15% 110,59 110,54 -1,8% GBP/USD 1,3249 +0,12% 1,3231 1,3213 -2,0% Bitcoin BTC/USD 6.727,68 +0,3% 6.677,76 6.717,98 -50,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,66 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,30 -0,11 USA 2 Jahre 2,54 2,53 0,65 USA 10 Jahre 2,86 2,83 0,45 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,51 74,14 +0,5% 0,37 +25,4% Brent/ICE 78,09 78,24 -0,2% -0,15 +21,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,91 1.256,95 -0,4% -5,04 -3,9% Silber (Spot) 15,95 16,08 -0,8% -0,13 -5,8% Platin (Spot) 839,65 842,00 -0,3% -2,35 -9,7% Kupfer-Future 2,86 2,91 -1,6% -0,05 -14,1% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2018 06:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.