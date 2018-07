Nicht-EU-Bürger, die von der Visumpflicht befreit sind, sollen vor der Einreise in die Europäische Union künftig eine Reisegenehmigung einholen müssen. Die Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg billigten am Donnerstag mit großer Mehrheit entsprechende Regeln für das neue "Europäische Reiseinformations- und Genehmigungssystem" (Etias). Ziel ist eine Sicherheitsprüfung vor dem Betreten des Schengenraums. Bevor die neuen Regeln 2021 in Kraft treten, müssen formell noch die Mitgliedstaaten zustimmen.

Ähnlich wie vor der Einreise in die USA müssen die von der Visapflicht befreiten Reisenden künftig vorab einen Antrag stellen und eine Gebühr von sieben Euro zahlen. Ihre Angaben werden mit EU- und Interpol-Datenbanken abgeglichen. Gibt es keine Auffälligkeiten, folgt die Genehmigung "automatisch und zeitnah".

Ergibt die Suche indes einen Treffer, wird der Antrag von einer Etias-Zentralstelle und nationalen Etias-Stellen manuell weiter geprüft und bearbeitet. Die Einreise kann verwehrt werden, wenn Sicherheitsrisiken drohen.

Einmal erteilt gilt die Genehmigung für drei Jahre. Sie bedeutet aber kein automatisches Recht auf Einreise. An der Grenze kann trotzdem im Einzelfall entschieden werden. Die neuen Regeln betreffen Reisende aus mehr als 60 Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, Neuseeland und Israel. 2014 reisten nach Parlamentsangaben 30 Millionen Menschen, die von der Visumpflicht befreit sind, in die EU ein./vio/DP/nas

