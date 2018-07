DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.727,70 +0,53% +0,48% Euro-Stoxx-50 3.453,75 +1,22% -1,43% Stoxx-50 3.082,50 +0,81% -3,00% DAX 12.499,30 +1,48% -3,24% FTSE 7.620,67 +0,63% -1,82% CAC 5.384,47 +1,20% +1,35% Nikkei-225 21.546,99 -0,78% -5,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,35 -9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,55 74,14 +0,6% 0,41 +25,5% Brent/ICE 78,12 78,24 -0,2% -0,12 +21,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,99 1.256,95 -0,4% -4,96 -3,9% Silber (Spot) 15,95 16,08 -0,8% -0,13 -5,8% Platin (Spot) 840,45 842,00 -0,2% -1,55 -9,6% Kupfer-Future 2,86 2,91 -1,6% -0,05 -14,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte mit Gewinnen in den Donnerstag starten, nachdem sie am Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen geblieben war. Der Handelskonflikt mit China bleibt aktuell das Hauptthema, doch keimt Hoffnung auf, dass es nicht zum Schlimmsten kommt. Viele Börsianer gehen davon aus, dass ein großer Handelskrieg noch abgewendet werden kann und dass die Maßnahmen, die tatsächlich getroffen werden, die Weltwirtschaft nicht ernsthaft in Mitleidenschaft ziehen. "Es gibt zwar allerorten Risiken, doch die wirtschaftlichen Fundamentaldaten sind stark", sagt Investmentmanager James Athey von Aberdeen Standard Investments. Über letzteres werden am Donnerstag zahlreiche Konjunkturdaten Aufschluss geben. Vorbörslich liefern der ADP-Bericht und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Indikationen für den großen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Kurz nach Handelsstart folgen dann die Einkaufsmanagerindizes für das Dienstleistungsgewerbe. Am Abend deutscher Zeit wird schließlich das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung veröffentlicht.

Die Aktien des LED-Produzenten Cree könnten im Fokus stehen. Das Unternehmen hat sich an die US-Regierung gewandt und gewarnt, dass Zölle auf ihre Produkte aus China die Ausgaben für Forschung und Jobs in den USA vermindern würden. Die Intervention erwies sich aber bislang als vergeblich.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +178.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 227.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 1. Veröff.: 56,5 zuvor: 56,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 58,3 Punkte zuvor: 58,6 Punkte 17:00 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 12./13. Juni

FINANZMÄRKTE EUROPA

Deutlich nach oben geht es für die Börsen am Mittag. Die Automobilbranche steht einmal mehr im Fokus, der Sektor-Index legt um deutliche 3,6 Prozent zu. Positiv wird an der Börse ein Treffen von US-Botschafter Richard Grenell mit führenden deutschen Automanagern gesehen. Grenell soll einem Handelsblatt-Bericht zufolge eine Null-Zoll-Lösung vorgeschlagen haben, bei der beide Seiten auf Importzölle auf Autos komplett verzichten. Nach oben geht es auch für Linde mit Aufschlägen von 3,5 Prozent. Stützend wirkt die Mitteilung über den Verkauf des Europa-Geschäfts von Praxair. Dies sei so erwartet worden, um die kartellrechtliche Genehmigung für die Fusion zwischen Linde und Praxair zu erhalten. Knapp 7 Prozent nach oben schießen die Aktien des französischen Kantinenbetreibers Sodexo. Die Neun-Monats-Umsatzdaten sind deutlich besser als zuletzt befürchtet ausgefallen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.24 Uhr Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1686 +0,20% 1,1692 1,1642 -2,7% EUR/JPY 129,28 +0,39% 129,32 128,70 -4,4% EUR/CHF 1,1597 +0,20% 1,1597 1,1568 -1,0% EUR/GBP 0,8824 +0,17% 0,8837 1,1349 -0,8% USD/JPY 110,65 +0,15% 110,59 110,54 -1,8% GBP/USD 1,3244 +0,08% 1,3231 1,3213 -2,0% Bitcoin BTC/USD 6.739,36 +0,4% 6.677,76 6.717,98 -50,7%

Am Devisenmarkt zieht der Euro an auf knapp 1,1700 Dollar, auch gestützt von den besseren deutschen Auftragseingängen. Deren unerwartet gute Entwicklung lag vor allem an einer starken Nachfrage aus dem Inland und dem Euroraum. Volkswirte beurteilen die Wachstumsaussichten deshalb wieder etwas zuversichtlicher als zuletzt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Im Verlauf hat sich eine klar negative Tendenz durchgesetzt. Ohne US-Vorgaben nach dem Feiertag konzentrierten sich Anleger auf den ab Freitag eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der Schanghai-Composite markierte ein weiteres 28-Monatstief. Die Börse in Hongkong bewegte sich auf einem Neunmonatstief. Chinesische Unternehmen außerhalb des Finanzsektors dürften ihr für 2018 angepeiltes Gewinnwachstum im Rahmen des Handelskonflikts zunächst auf 14 Prozent halbieren, urteilten die CICC-Analysten. Finanzunternehmen dürften besser davonkommen. Aktien kleinerer chinesischer Unternehmen gerieten im späten Handel heftig unter Abgabedruck. In Taipeh zeigten sich kleinere Werte aus dem Bereich elektronische Komponentenfertigung schwächer als die Technologieschwergewichte. Holy Stone, Universal Microelectronics und Genius Electronic Optical brachen jeweils um 9,9 Prozent ein, die Schwergewichte Taiwan Semiconductor und Hon Hai gaben dagegen nur 0,7 bzw. 0,5 Prozent ab. Die Titel des Linsenherstellers Largan rückten gar um 2 Prozent vor. In Japan schlossen alle 33 Sektoren schlossen im Minus, obwohl der Yen bis zum Handelsende bei Aktien deutlich fiel und zwischenzeitliche Aufschläge wieder abgab. Der Kospi in Südkorea baute nach seinem 14-Monatstief des Vortages die Verluste aus. Der Baustoffwert Busan brach um 9 Prozent ein. Gegen den regionalen Trend stemmte sich der Aktienmarkt in Australien. Nach den Vortagesverlusten seien Schnäppchenjäger an den Markt gekommen. Vor allem im Finanzsektor griffen Anleger zu. Bergbaupapiere zeigten sich dagegen mit Verlusten - belastet von gesunkenen Preisen bei Basismetallen und Eisenerz in China. Die Titel der australischen Fluggesellschaft Qantas legten um 2,1 Prozent zu. Die Analysten der Bank of America-Merrill Lynch hielten den Titel für unterbewertet.

CREDIT

Ein Lichtblick im schwelenden Handelskonflikt sorgt am Donnerstag für einen deutlichen Rückgang der Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Auslöser sind Berichte über das Treffen von US-Botschafter Grenell und führenden deutschen Automanagern. Grenell soll eine Null-Zoll-Lösung vorgeschlagen haben, bei der beide Seiten auf Importzölle für Autos verzichten. Die Deutsche Bank sieht allerdings das Problem, dass die EU aus rechtlichen Gründen nicht die Zölle auf US-Autoimporte abschaffen könne, ohne zugleich Zölle auf Auto-Importe aus allen WTO-Mitgliedsstaaten abzuschaffen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Praxair verkauft für Fusion mit Linde europäisches Gasegeschäft

Um die Erlaubnis der EU-Kommission zur Fusion mit Linde zu erhalten, verkauft der US-Konzern Praxair sein europäischen Gasegeschäft für 5 Milliarden Euro an die japanische Taiyo Nippon Sanso Corp. Zugleich betonte Linde, dass die fusionsrechtliche Freigabe "voraussichtlich die Veräußerung von weiteren Geschäftsbereichen durch die Fusionspartner erfordern" werde. Der Zeitplan für den Zusammenschluss in der zweiten Jahreshälfte 2018 steht unverändert, wie die Linde AG weiter mitteilte.

Opel-Betriebsrat kündigt Widerstand gegen Verkauf von ITEZ an

Im Streit um die Zukunft des Opel-Entwicklungszentrums (ITEZ) hat der Betriebsrat die Geschäftsführung aufgefordert, jetzt offenzulegen, was wirklich geplant sei und welche Gespräche bereits geführt würden. "Es kann doch nicht sein, dass wir von Journalisten Informationen bekommen und nicht vom eigenen Management", kritisierte Opel-Gesamtbetriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug nach einer Betriebsversammlung im Opel-Werk Rüsselsheim.

Generali Leben geht an Investor Viridium

Italiens Versicherer Assicurazioni Generali verkauft sein deutsches Lebensversicherungsportfolio an den Investor Viridium. Die Transaktion bewerte Generali Leben mit bis zu 1 Milliarde Euro. Insgesamt könnten geschätzt bis zu 1,9 Milliarden Euro in die Kasse fließen. Viridium, hinter der die Londoner Private-Equity-Firma Cinven sowie die Hannover Rück stehen und die sich auf die Abwicklung von Lebensversicherungsbeständen spezialisiert hat, erstatte Generali 882 Millionen Euro für ausstehende Hybridkredite, hieß es. Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin kündigte an, die Transaktion zu prüfen. An den Verkauf eines Versicherungsunternehmens seien strenge gesetzliche Anforderungen geknüpft, um die Belange der Versicherungsnehmer zu wahren, erklärte die Bafin.

Rege Investitionstätigkeit im Portfolio der DBAG

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 05, 2018 07:02 ET (11:02 GMT)

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat in den ersten neun Monaten ihres Geschäftsjahres 2017/18 (30. September) eine rege Investitionstätigkeit im bestehenden Portfolio verzeichnet. Fünf Unternehmen, an denen die im SDAX notierte Gesellschaft Anteile hält, hätten seit Oktober insgesamt sechs Unternehmen erworben. Mit Eigenkapitalinvestitionen von insgesamt rund 18 Millionen Euro habe die DBAG zwei dieser Zukäufe und darüber hinaus den jüngst vollzogenen Zusammenschluss der Polytech Health & Aesthetics GmbH mit der G&G Biotechnology Ltd sowie den Zusammenschluss der Duagon Holding AG mit der MEN Mikro Elektronik GmbH unterstützt.

Deutz sucht neue Produktionspartner in China

Der Motorenbauer Deutz verhandelt in China über neue Produktionspartnerschaften. Nach dem Ausstieg aus dem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Lastwagenhersteller FAW will der Kölner SDAX-Konzern in China auf Antriebe für Land- und Baumaschinen umschwenken. "Wir sprechen mit den Marktführern. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten und auf höchster Ebene angekommen", sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Hiller der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Innerhalb der kommenden drei Monate sei mit Ergebnissen zu rechnen. Der Deutz-Chef strebt dabei für jede der beiden Branchen den Abschluss eines Kooperationsvertrages an.

Bahn kann oberirdische Gleise am Stuttgarter Hauptbahnhof abbauen

Die Deutsche Bahn muss nach dem Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs zu einem Tiefbahnhof die oberirdischen Gleise nicht zur weiteren Nutzung anbieten. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies die Klage eines Unternehmens ab, das die Anlagen weiter betreiben wollte. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt wird im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart 21 der bisherige Kopfbahnhof in einen Durchgangsbahnhof unter der Erde umgebaut.

Paragon jetzt KGaA - Unternehmensleitung verstärkt

Der Elektronikhersteller Paragon hat seine Rechtsform geändert. Er hat sich von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) umgewandelt. Zudem wurde die Unternehmensleitung verstärkt, wie das Unternehmen mitteilte.

Primark-Umsatz wächst langsamer

Verzögerungen bei der Eröffnung von Läden haben das Wachstum der Bekleidungskette Primark ausgebremst. Dennoch erwartet die Muttergesellschaft Associated British Foods dank höherer Margen für die Sparte einen Gewinnanstieg im Geschäftsjahr 2017/18 (Ende September). Niedrigere Zuckerpreise in der EU dürften indes den Gewinn der Zuckersparte sinken lassen. Gleichzeitig bestätigte die Gesellschaft ihre Konzernprognose: Fortschritte beim bereinigten operativen Ergebnis sowie beim bereinigten Ergebnis je Aktie.

Streiks zwingen Easyjet zu massenhaften Stornierungen

Streiks und schlechtes Wetter haben Easyjet im Juni die Flugbilanz verhagelt. Im vergangenen Monat seien 1.263 Flüge gestrichen worden, teilte das Unternehmen mit. Vor einem Jahr seien nur 213 Flüge storniert worden.

Rund 900 Flüge fielen Streiks in Frankreich und Italien zum Opfer. 150 Flüge konnten wegen schlechten Wetters und Restriktionen im Luftverkehr nicht stattfinden.

ZTE kommt Forderung nach Personalwechseln zügig nach - Kreise

Der chinesische Handyhersteller ZTE hat offensichtlich eine Reihe von Spitzenpositionen im Management neu besetzt, darunter auch die des CEO und des CFO. Neuer CEO ist nach Angaben einer mit dem Vorgang vertrauten Person Xu Ziyang, der frühere Leiter des Geschäfts in Deutschland. Die Gesellschaft habe zudem einen neuen Technologievorstand und einen neuen Leiter der Personalabteilung bestellt, sagte der Informant. Der Wechsel im Topmanagement ist das jüngste Anzeichen dafür, dass die in Shenzhen ansässige ZTE sich mit dem Erfüllen der Bedingungen ihres lebensrettenden Abkommens mit den USA beeilt.

