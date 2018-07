Von Dominic Chopping

OSLO (Dow Jones)--Norwegens Ministerium für Öl und Energie hat der von der Equinor ASA geplanten weiteren Entwicklung und Ausbeutung des Snorre-Ölfelds für 19 Milliarden norwegische Kronen, umgerechnet 2 Milliarden Euro, zugestimmt. Die Ausbeute des Felds in der nördlichen Nordsee werde dank der Investition um fast 200 Millionen Barrel steigen und die Lebensdauer des Feldes über das Jahr 2040 hinaus verlängern.

Das Feld wurde 1979 entdeckt, 1992 in Betrieb genommen und sollte ursprünglich bis 2011-2014 reichen. Bis heute wurden 1,4 Milliarden Barrel Öl gefördert.

Nach dem Erweiterungsprojekt, das unter anderem 24 neue Bohrlöcher vorsieht, soll die Produktion 2021 beginnen.

Equinor hält als Betriebsführungsgesellschaft 33,27 Prozent an Snorre. Petoro hält 30,0 Prozent, Exxonmobil 17,44 Prozent, Idemitsu Petroleum 9,6 Prozent, DEA Norge AS 8,57 Prozent und Point Resources AS 1,1 Prozent.

July 05, 2018

