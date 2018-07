München (ots) - Im Rahmen des Kongresses des Zukunftsrats der Bayerischen Wirtschaft diskutieren am 16. Juli 2018 im MOC Veranstaltungscenter München Experten und Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über technologische Neuerungen in Gesundheit und Medizin. Im Zentrum der Veranstaltung steht die neue Studie der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. "Gesundheit und Medizin - Herausforderungen und Chancen".



Die Studie und die darauf beruhenden Handlungsempfehlungen des Zukunftsrats präsentieren der vbw Präsident und Vorsitzende des Zukunftsrats Alfred Gaffal gemeinsam mit dem Co-Vorsitzenden des Zukunftsrats, TU Präsident Wolfgang A. Herrmann, am 16. Juli auf einer Pressekonferenz sowie auf dem anschließenden Kongress (Informationen zum Kongress: www.vbw-bayern.de/VA94100). Dort werden die Studienergebnisse diskutiert, Mitglieder des Zukunftsrats stehen unter dem Motto "Frag den Rat" Rede und Antwort.



Im großen Ausstellungsbereich werden Exponate rund um das Thema Gesundheit und Medizin gezeigt. Darunter sind Anwendungsbeispiele aus den Bereichen robotische Assistenzsysteme, körperliche Fitness und Prävention, Telemedizin sowie Gesundheitsdaten.



Über den Zukunftsrat: Der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft wurde im Mai 2014 von vbw Präsident Alfred Gaffal initiiert. Er hat gemeinsam mit dem Präsidenten der Technischen Universität München, Professor Wolfgang A. Herrmann, den Vorsitz des Gremiums inne. Darüber hinaus gehören dem Zukunftsrat weitere Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Staatsregierung an. Das Gremium versteht sich als Impulsgeber für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Technologie- und Innovationsstandorts Bayern.



Hinweise zur Pressekonferenz:



Die Pressekonferenz zur Vorstellung der Studie und der Handlungsempfehlungen des Zukunftsrats findet am 16. Juli 2018 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr im MOC Veranstaltungscenter, Lilienthalallee 40, 80939 München statt. Dazu ergeht eine separate Einladung.



OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73224 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73224.rss2



Pressekontakt: Dirk Strittmatter, Tel. 089-551 78-203, E-Mail: dirk.strittmatter@ibw-bayern.de