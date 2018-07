Düsseldorf (ots) -



"COMPEON Real Estate Professional" bietet als erstes Angebot im deutschen Markt individuelle Finanzierungslösungen entlang der kompletten Wertschöpfungskette eines Immobilienprojekts.



Bauträgern, Immobilienunternehmen und Family Offices bietet COMPEON, das Finanzportal für den Mittelstand, mit der neuen Marke "COMPEON Real Estate Professional" zukünftig ganzheitliche Finanzierungslösungen für alle Anforderungen eines Immobilienprojekts. "Mit 'Real Estate Professional' professionalisieren wir unser bisheriges Angebot noch weiter. Es herrscht ein großer Bedarf an einem Finanzierungsangebot, das alle Schritte eines Immobilienprojekts abdeckt - mit unserer neuen Marke füllen wir eine klaffende Lücke in der Branche", sagt COMPEON-Geschäftsführer Kai Böringschulte.



Um den Finanzierungsbedarf in der Immobilienbranche zu analysieren, befragte COMPEON in den vergangenen Monaten 100 Immobilienkunden und 200 Bankberater in Interviews zu ihren Anforderungen. Wie diese Befragung zeigt, lassen sich die Problemstellungen im Immobilienbereich klar in unterschiedliche Bereiche unterteilen. So ist allen Kunden gemein, dass gewerbliche Bauprojekte Bauträger und Projektplaner jedes Mal vor ganz individuelle Herausforderungen stellen. Deutlich wird zudem, dass geeignete Baugrundstücke im sehr wettbewerbsgeprägten Immobilienmarkt in Deutschland rar gesät sind und der Zuschlag für ein großes Projekt von der Liquiditätsstruktur der Planer abhängt. "Zeit ist in der Branche der entscheidende Faktor. Verschiedene Finanzierungsmittel müssen aufeinander abgestimmt vorgelegt werden können, sonst platzt der Immobiliendeal", schildert Böringschulte. "Um passgenaue Lösungen anbieten zu können, hat COMPEON ein Angebot entwickelt, das die notwendigen Bausteine zur Finanzierung eines Immobilienprojekts über alle Phasen hinweg bereitstellen kann." Die Folge für die Kunden ist eine optimierte Abstimmung mit einer Vielzahl von Finanzierungsdienstleistern, die über die Plattform von COMPEON vorgenommen wird.



COMPEON Real Estate Professional bietet die Finanzierungsbausteine in einem modulartigen System an. Kunden können sich daraus ganz gezielt die Lösungen aussuchen, die sie für die Umsetzung des Projekts benötigen. Eine technische Lösung alleine wird den teils komplexen Anforderungen der Kunden allerdings nicht gerecht, deshalb unterstützt ein Spezialteam von erfahrenen Finanzierungsexperten Immobilienkunden persönlich über die gesamte Projektlaufzeit. Der Vorteil: Von der Vorprojektfinanzierung über die Vermarktung der Immobilien bis zur Anschlussfinanzierung der Immobilien durch die neuen Eigentümer haben die Spezialisten Zugriff auf die entsprechenden Partner - über 220 Sparkassen, Großbanken und Spezialfinanzierer umfasst das Partnernetzwerk von COMPEON. Dadurch lässt sich beispielsweise auch Mezzaninekapital einbringen oder eine Absatzfinanzierung zum Verkauf der Immobilien an die Endkunden anbieten.



