Bislang hat Nordkorea keine konkreten Zusagen zur atomaren Abrüstung gemacht. Der Druck von US-Präsident Donald Trump auf Mike Pompeo wächst.

Etwa drei Wochen nach seinem historischen Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un schickt US-Präsident Donald Trump erneut Außenminister Mike Pompeo nach Pjöngjang. Im Mittelpunkt der Gespräche mit der kommunistischen Führung stehen konkrete Schritte zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms.

Pompeo breche am Donnerstag nach Nordkorea auf und werde bis Samstag bleiben, wie das US-Außenministerium mitteilte. Es ist bereits der dritte Besuch des früheren CIA-Direktors innerhalb weniger Monate in dem international isolierten Land.

Die Gespräche kommen zu einer Zeit, in der in den USA neue Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Abrüstungsbeteuerungen von Kim Jong Un aufgekommen sind. In den USA waren Geheimdienstinformationen bekanntgeworden, ...

