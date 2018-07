Osram Licht hat in den vergangenen Sitzungen keine gute Figur abgegeben. Immerhin aber stoppte die Talfahrt direkt über der Unterstützung in Höhe von 30 Euro und könnte nun nach dem kleinen Plus von 0,6 % am Mittwoch weitere Impulse erhalten haben. Denn an diesem Donnerstag schießt der Kurs mit Aufschlägen von mehr als 7 % förmlich in die Höhe.

Dabei ist jedoch die zuletzt wahrnehmbare Abwärtsfahrt so massiv gewesen, dass die Wahrscheinlichkeit für fallende Notierungen - zumindest mittelfristig ... (Frank Holbaum)

