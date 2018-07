Die Baumot Group sorgte mit ihren jüngsten Geschäftszahlen für blankes Entsetzen bei den Anlegern. Nicht nur verschlechterten sich alle wichtigen Kennzahlen des Unternehmens, die Ergebnisse fielen sogar noch schlechter aus, als Analysten es ohnehin schon vermuteten. Die Quittung dafür folgte an der Börse prompt. Von ehemals 2,60 Euro ging es am Mittwoch schon abwärts bis auf 1,80 Euro. Der negative Trend setzte sich am Donnerstag fort, wo das Papier bis zum Mittag um weitere 7,3 Prozent nachgab. ... (Robert Sasse)

