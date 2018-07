Biofrontera geriet an der Börse zuletzt verstärkt unter Druck. Sorgen gab es bei den Anlegern vor allem mit Blick auf die nächste Hauptversammlung, bei der eine lange Liste an Tagesordnungs-Ergänzungsverlangen und Gegenanträgen auf ihre Abarbeitung wartet. Es gibt viele Kritikpunkte und der Ausgang ist mehr oder weniger ungewiss. Die miese Stimmung machte sich auch bei der Aktie bemerkbar, die zwischenzeitlich bis unter 5 Euro zurückfiel. In der laufenden Woche hat die Lage sich aber zumindest ... (Robert Sasse)

