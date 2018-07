(shareribs.com) London 05.07.18 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. WTI klettert, Brent bleibt über der Marke von78 USD. Der Aufruf des US-Präsidenten Trump, die Preise zu senken, dürfte ungehört bleiben, zumal Washington zum gegenwärtigen Preisniveau beiträgt. Im jetzt üblichen Stile der Kommunikation des US-Präsidenten hat Trump am Mittwoch per Tweet geringere Rohölpreise gefordert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...