Maricann Group Inc.: Maricann gibt Unternehmens-Update der Betriebe einschließlich Liefervertrag über Cannabis zu Genusszwecken DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Kooperation/Auftragseingänge Maricann Group Inc.: Maricann gibt Unternehmens-Update der Betriebe einschließlich Liefervertrag über Cannabis zu Genusszwecken 05.07.2018 / 13:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Maricann gibt Unternehmens-Update der Betriebe einschließlich Liefervertrag über Cannabis zu Genusszwecken TORONTO, ONTARIO, 5. Juli 2018 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Maricann" oder das "Unternehmen") meldet, dass das Unternehmen am 4. Juli 2018 ein Lieferabkommen mit Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission (AGLC) zur Versorgung des Marktes in Alberta mit Cannabisprodukten geschlossen hat. Das Unternehmen ist im Gespräch mit mehreren anderen Provinzen für 2018 und 2019 und wird, wenn zulässig, bekannt geben, wann diese Abkommen geschlossen werden. Obwohl es keine Garantien gibt, dass zusätzliche Lieferabkommen unterzeichnet werden, so haben die laufenden Gespräche mit bestimmten Provinzen eine hohe Wertschätzung der Fähigkeiten und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bestätigt, die im Einklang mit viel größeren Unternehmen in dieser Branche stehen. Erweiterung der Anlage in Langton Die Bauarbeiten an der Erweiterung der Anlage des Unternehmens in 138 8th Concession Road, Langton, Ontario (die "Langton-Anlage") machen weitere Fortschritte. Bis Mitte November 2018 (vorbehaltlich des Erhalts der betreffenden Lizenzen von Health Canada) erwartet Maricann, in der Lage zu sein, während Phase 1 der Erweiterung ihrer Langton-Anlage 706kg getrocknetes Cannabis pro Woche zu produzieren. Bis April 2019 erwartet Maricann, in der Lage zu sein, pro Woche 2.023 kg getrocknetes Cannabis zu Gesamtkosten der verkauften Wahre von ungefähr 1,30 Dollar pro Gramm zu produzieren. Diese Zahlen sind unter der Annahme, dass alle Gebäudegenehmigungen, Gegenstände mit langen Lieferzeiten wie z. B. HVAC-Geräte rechtzeitig zur Langton-Anlage geliefert werden. Betriebs-Update Deutschland Maricann hat den Umbau der 4.600m2 (ungefähr 49.000 Quadratfuß) großen Anlage für den Betäubungsmittelimport und Vertrieb in Ebersbach, Deutschland, abgeschlossen. Die Besichtigungen der Anlage durch die europäische Arzneimittelagentur wurden ohne signifikante Beanstandungen abgeschlossen. Das Unternehmen wird ein weiteres Update geben, wenn die endgültige Genehmigung der Aufsichtsbehörden erteilt wurde. Diese Zertifizierung, wenn erhalten, wird Maricann den Import ihrer eigenen durch EMA-GMP zertifizierten Produkte und der zertifizierten Produkte anderer zum Vertrieb in Deutschland und im restlichen Europa, wo legal, erlauben und eine Gewinnmarge bewahren, die in den meisten Fällen bei 50% des Großhandelspreises liegt. Malta und VESIsorb(R)-Update Wie erwartet hat Maricann die Bestätigung von Malta Enterprise (die offizielle Wirtschaftsförderungsstelle des Landes) in Form einer Absichtserklärung erhalten, um mit der Lizenzierung der Fertigwarenproduktionsstätten für medizinisches Cannabis fortzufahren. Malta ist ein integraler Bestandteil von Maricanns langfristiger Entwicklungsstrategie einschließlich der Herstellung von Fertigprodukten, die die patentierte VESISorb(R)-Verabreichungstechnologie verwenden. Die Überlegenheit von VESISorb(R) wurde immer wieder in gut konzipierten Pilotstudien und begutachteten veröffentlichten pharmakokinetischen Absorptionsstudien und Studien der Bioverfügbarkeit demonstriert. Maricann hat jetzt beständig THC-Destillate in ihren Anlagen in Langton, Ontario, hergestellt, ein Baustein für zukünftige Produkte für den Genussmarkt sowie vordosierte pharmazeutische Produkte. Maricann verwendete die Dünnschicht-Destillation zur Verarbeitung des Materials. "Wir realisieren und entwickeln alle Aspekte des Unternehmens gemäß unseres Plans, um eine Vorwärtsbewegung für unsere Aktionäre zu erzielen mit Fokus auf den Erhalt von Margen durch die Entwicklung von Geschäftseinheiten und zusätzlicher Fähigkeiten als ein Unternehmen für einen Bruchteil der Kosten, die man in diesem Sektor sieht. Regierungsaufsichtsbehörden unterstützen weiterhin unser Unternehmen, indem sie uns als eines von einer Handvoll Unternehmen mit Lizenzen für medizinisches Cannabis und Produktlieferung vertrauen. Wir sind auf die bis dato erzielten Fortschritten stolz und werden den Unternehmenswert durch strategische Segmentierung unseres Geschäfts nach Geografie, strategische Investitionen, Qualität und wissenschaftlich differenzierte Produkte, die von fachkundigen und qualifizierten Experten entwickelt werden, langfristig steigern," sagte Ben Ward, CEO. Prüfung durch Sonderausschuss Mit Bezug auf die Arbeit des Sonderausschusses des Board of Directors (der "Sonderausschuss") hat das Unternehmen seine Politik über Handels-Blackouts erweitert sowie verstärkt und bereitet die Annahme eines verbesserten Genehmigungsverfahrens für den Handel durch Board-Mitglieder und Senior-Management vor. Im Einklang mit der hohen strategischen Aktivität in dem Sektor hat das Unternehmen unter der Leitung des Sonderausschusses verschiedene mögliche strategische Transaktionen besprochen und bespricht sie weiter einschließlich Geschäftszusammenlegungen, Joint Venture und signifikante Liegervereinbarungen mit verschiedenen inländischen und internationalen Parteien. Das Unternehmen beabsichtigt weiterhin die Branchenentwicklungen zu beobachten und könnte weitere Gespräche hinsichtlich potenzieller strategischer Transaktionen führen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine spezifischen Transaktionen des Unternehmens, die bekannt zu geben sind. Über Maricann Group Inc. Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Marihuana für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß (87.515m2) großen Anbau und wird weiterhin neue Gelegenheiten in Europa verfolgen. Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell Leiter der Investor Relations graham@maricann.com Tel.: 647-643-7665 Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 