VDMA-Ordereingang mit kleinem Mai-Dämpfer durch Eurozonen-Schwäche

Der Auftrageingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau hat sich im Mai leicht abgeschwächt, nachdem die Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf mit fast durchgängig zweistelligen Wachstumsraten brillieren konnten. Vor allem deutlich rückläufige Order aus der Eurozone sorgten für ein Gesamtminus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum nach einem strammen April-Zuwachs von 12 Prozent, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte.

Commerzbank: Deutsche Produktion stabilisiert sich

Die Commerzbank interpretiert die unerwartet guten Zahlen zum deutschen Auftragseingang als einen Hinweis darauf, dass sich die Industrieproduktion in den nächsten Monaten stabilisieren wird. "Zumindest ist der von uns auf Basis der Auftragseingänge berechnete Trend für die Produktion in der Industrie zuletzt nicht mehr gefallen, und das leichte Plus der realen Umsätze im Mai lässt erwarten, dass die Produktion in diesem Monat leicht zugelegt hat", schreibt Volkswirt Ralph Solveen in einem Kommentar. Bisher hatte die Bank für Mai einen Produktionsrückgang von 1,5 Prozent prognostiziert. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht die Daten am Freitag um 8.00 Uhr.

Einige EZB-Ratsmitglieder fänden Zinserhöhung Ende 2019 zu spät - Agentur

Einige Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) fänden eine erste Zinserhöhung erst Ende 2019 laut einem Agenturbericht zu spät. Wie Bloomberg unter Berufung auf mehrere unterrichtete Personen berichtet, wird eine Zinserhöhung schon im September oder Oktober 2019 durchaus für möglich gehalten - vorausgesetzt, die Konjunkturdaten sprechen nicht dagegen. Der EZB-Rat hatte im Juni beschlossen, dass die Zinsen wenigstens "den Sommer 2019" hindurch unverändert bleiben sollen. Am Geldmarkt ist derzeit eine Zinserhöhung um 10 Basispunkte erst für Dezember 2019 eingepreist.

Carney: Handelsunsicherheit könnte Zinsen steigen lassen

Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, hat darauf hingewiesen, dass schon die Unsicherheit über die Zukunft des Welthandels ernsthafte wirtschaftliche Konsequenzen haben könnte. Bei einer Rede in Newcastle sagte Carney laut vorab verbreitetem Redetext: "Die Wahrscheinlichkeit nimmt zu, dass die Handelsunsicherheit die schon länger bestehenden Risiken eines Anstiegs der langfristigen Zinsen, einer erhöhten Risikoaversion und einer generellen Straffung der weltweiten Finanzierungsbedingungen eintreten lässt."

EZB teilt bei Dollar-Tender 95,4 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von diesmal nur sechs statt der sonst üblichen sieben Tage 95,4 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche, zum Quartalsultimo, hatten drei Banken eine Summe von 1,090 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,42 (zuvor: 2,43) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

CSU droht in Flüchtlingsdebatte erneut mit nationalem Alleingang

Die CSU droht im Streit um die Flüchtlingspolitik europäischen Partnerstaaten erneut mit einem nationalen Alleingang. "Italien muss wissen: Wenn es kein Abkommen gibt über die Rücknahme von Asylbewerbern, werden wir zurückweisen", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der Süddeutschen Zeitung. Am Nachmittag will CSU-Chef Horst Seehofer zunächst mit der österreichischen Regierung über eine mögliche Vereinbarung zur Rücknahme von Flüchtlingen sprechen.

Seehofer erwartet "sehr schwierige Gespräche" zur Asylpolitik

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat vor seinem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz die Hoffnungen auf schnelle internationale Vereinbarungen zur Flüchtlingspolitik gedämpft. "Es werden sehr schwierige Gespräche", sagte Seehofer im Bundestag. Mit Griechenland und Spanien hätten nur zwei Länder "bisher der Bundeskanzlerin zugesagt, dass sie bereit sind darüber zu reden".

SPD will Seehofers Vorgehen untersuchen lassen

Die SPD will das Vorgehen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei der Erstellung seines "Masterplans" zur Migrationspolitik untersuchen lassen. "Es ist höchst merkwürdig, wenn ein Papier im Bundesinnenministerium erstellt und dann als CSU-Papier herumgereicht wird", sagte SPD-Fraktionsvize Eva Högl der Rhein-Neckar-Zeitung. Die SPD habe den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags mit der Überprüfung der Angelegenheit beauftragt. "Das werden wir uns ganz genau anschauen", kündigte Högl an.

Barley: In Transitzentren müssen rechtsstaatliche Grundsätze gelten

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat die Union davor gewarnt, in den geplanten Transitzentren die Rechte von Flüchtlinge zu beschneiden. "Wir halten uns an rechtsstaatliche Grundsätze", diese seien "keine lästige Pflicht", sagte Barley am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. Die SPD-Politikerin bezog sich damit auf die Aussage von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dass es in den Zentren für Flüchtlinge nicht die Möglichkeit geben könnte, Rechtsmittel gegen eine Zurückweisung einzulegen.

FDP sieht in Streitereien der Regierung zunehmend ein Konjunkturrisiko

Die FDP sieht in den Streitigkeiten in der Regierung um die Flüchtlingspolitik zunehmend ein Risiko für die deutsche Wirtschaft. "Sollte diese Koalition dauerhaft handlungsunfähig bleiben, wonach es derzeit leider aussieht, dann schätzen wir den Schaden für die Wirtschaft auf mindestens 35 Milliarden Euro jährlich", sagte Fraktionsvize Michael Theurer der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Opposition zieht gegen Aufstockung der Parteienfinanzierung vor Gericht

Die Opposition zieht gegen die von der großen Koalition beschlossene Aufstockung der staatlichen Parteienfinanzierung vor Gericht. FDP, Grüne und Linke kündigten am Donnerstag eine gemeinsame Normenkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht an. Die AfD reicht eine eigene Klage ein.

Europaparlament lehnt Vorschlag zur Reform des Urheberrechts im Internet ab

Das Europaparlament hat die heftig umstrittene Reform des Urheberrechts im Internet abgelehnt. Das Plenum stimmte am Donnerstag in Straßburg dafür, die Vorlage an die Ausschüsse zurückzuüberweisen. Der Entwurf des Rechtsausschusses zielte darauf ab, Suchmaschinen wie Google zur Bezahlung für angebotene fremde Nachrichteninhalte zu zwingen. Besonders umstritten war die geplante Einführung von Upload-Filtern auf Online-Plattformen. Anbieter wie Facebook, Youtube oder Twitter sollten so für urheberrechtlich geschütztes Material, das von Nutzern hochgeladen wird, haftbar gemacht werden.

Moody's: China-Rating spiegelt Stärken und Herausforderungen

Nach Einschätzung der Analysten von Moody's Investor Service ist das Kreditprofil Chinas ein Ausdruck sowohl seiner Wirtschaftskraft als auch der vor ihm liegenden strukturellen Herausforderungen. Das Bonitätsrating ("A1"/"Stable") spiegle eine Reihe von Stärken wieder, darunter die enorme Größe und robuste Wachstumsrate der Wirtschaft, die umfangreichen inländischen Ersparnisse und die hohen Devisenreserven.

Studie: Gehaltsabstand zwischen Topmanagern und Mitarbeitern deutlich gewachsen

Der Abstand zwischen der Vergütung von Topmanagern und ihren Mitarbeitern ist einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Vorstände von Dax-Unternehmen verdienten im vergangenen Jahr im Schnitt 71-mal so viel wie ein durchschnittlicher Beschäftigter in ihrer Firma, so das Ergebnis der Studie der Hans-Böckler-Stiftung. 2014 war es demnach noch das 57-Fache.

19 Festnahmen nach neuer Gewalt in Nantes

Nach einer zweiten Nacht der Gewalt im Nantes hat die Polizei 19 Menschen vorübergehend festgenommen. Davon waren elf am Donnerstag noch in Polizeigewahrsam, wie Regierungschef Edouard Philippe bei einem Besuch in der westfranzösischen Stadt mitteilte. Die Krawalle wurden durch tödliche Polizeischüsse auf einen 22-Jährigen ausgelöst. Philippe versprach "größtmögliche Transparenz" bei der Untersuchung des Vorfalls durch Justiz und Polizei.

Juni Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

Juni Verbraucherpreise +1,1% (PROGNOSE: +1,0%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Juni +1,31% gg Vorjahr (PROG +1,6%)

