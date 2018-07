Frankfurt am Main - Der Euro ist am Donnerstag nach robusten deutschen Industriedaten gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostete im Mittagshandel 1,17 US-Dollar und damit etwa einen halben Cent mehr als am frühen Morgen. Zum Franken kletterte der Euro bereits im Verlauf des Vormittags über 1,16, wo er sich bis am Mittag halten konnte - zuletzt notierte er bei 1,1604 Franken.

Der amerikanische Dollar tendierte dagegen zu vielen Währungen etwas schwächer. So kostete ein Dollar am Mittag noch 0,9919 Franken, am Morgen waren es noch 0,9937 gewesen.

Beflügelt wurde der Euro zum einen durch Konjunkturdaten aus ...

