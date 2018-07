Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-05 / 13:57 *Unternehmen: Maricann Group Inc.* *WKN: *A2DQR6 *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel mittelfristig: 3,00 EUR* *Kursziel langfristig: 5,00 EUR* *Umfangreiches Unternehmens Update + weitere Liefervereinbarungen in Kürze erwartet!* Unser Cannabis Top-Pick die kanadische Maricann (WKN A2DQR6) verkündete heute ein umfangreiches Unternehmensupdate mit sehr interessanten Details. So werden in Kürze weitere Liefervereinbarungen erwartet und etwaige Akquisen geprüft. Alle Projekte befinden sich im Zeitplan, Mitte November 2018 wird Maricann (WKN A2DQR6) bereits in der Lage sein. in der ersten Phase der Erweiterung der Langton Anlage mehr als 706 Kg getrocknetes Cannabis pro Woche zu produzieren. Ab April 2018 sogar über 2.023 Kg, zu sensationell niedrigen Produktionskosten von ca. 1, 30 Dollar pro Gramm. Dies ist eine gewaltige Marge, von denen andere Cannabis-Player nur träumen können. *Das Update im Detail:* Am 4. Juli 2018 wurde ein Lieferabkommen mit Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission (AGLC) zur Versorgung des Marktes in Alberta mit Cannabisprodukten abgeschlossen. *Das Unternehmen ist im Gespräch mit mehreren anderen Provinzen für 2018 und 2019 und wird, wenn zulässig, bekannt geben, wann diese Abkommen geschlossen werden.* Obwohl es keine Garantien gibt, dass zusätzliche Lieferabkommen unterzeichnet werden, so haben die laufenden Gespräche mit bestimmten Provinzen eine hohe Wertschätzung der Fähigkeiten und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bestätigt, die im Einklang mit viel größeren Unternehmen in dieser Branche stehen. *Erweiterung der Anlage in Langton* Die Bauarbeiten an der Erweiterung der Anlage des Unternehmens in 138 8th Concession Road, Langton, Ontario (die "Langton-Anlage") machen weitere Fortschritte*. Bis Mitte November 2018 (vorbehaltlich des Erhalts der betreffenden Lizenzen von Health Canada) erwartet Maricann, in der Lage zu sein, während Phase 1 der Erweiterung ihrer Langton-Anlage 706kg getrocknetes Cannabis pro Woche zu produzieren. Bis April 2019 erwartet Maricann, in der Lage zu sein, pro Woche 2.023 kg getrocknetes Cannabis zu Gesamtkosten der verkauften Ware von ungefähr 1,30 Dollar pro Gramm zu produzieren.* Diese Zahlen sind unter der Annahme, dass alle Gebäudegenehmigungen, Gegenstände mit langen Lieferzeiten wie z. B. HVAC-Geräte rechtzeitig zur Langton-Anlage geliefert werden. *Betriebs-Update Deutschland* *Maricann hat den Umbau der 4.600m2 (ungefähr 49.000 Quadratfuß) großen Anlage für den Betäubungsmittelimport und Vertrieb in Ebersbach, Deutschland, abgeschlossen.* Die *Besichtigungen der Anlage durch die europäische Arzneimittelagentur wurden ohne signifikante Beanstandungen abgeschlossen.* Das Unternehmen wird ein weiteres Update geben, wenn die endgültige Genehmigung der Aufsichtsbehörden erteilt wurde. *Diese Zertifizierung, wenn erhalten, wird Maricann den Import ihrer eigenen durch EMA-GMP zertifizierten Produkte und der zertifizierten Produkte anderer zum Vertrieb in Deutschland und im restlichen Europa, wo legal, erlauben und eine Gewinnmarge bewahren, die in den meisten Fällen bei 50% des Großhandelspreises liegt. * *Malta und VESIsorb(R)-Update* Wie erwartet hat Maricann die Bestätigung von Malta Enterprise (die offizielle Wirtschaftsförderungsstelle des Landes) in Form einer Absichtserklärung erhalten, um mit der Lizenzierung der Fertigwarenproduktionsstätten für medizinisches Cannabis fortzufahren. Malta ist ein integraler Bestandteil von Maricanns langfristiger Entwicklungsstrategie einschließlich der Herstellung von Fertigprodukten, die die patentierte VESISorb(R)-Verabreichungstechnologie verwenden. Die Überlegenheit von VESISorb(R) wurde immer wieder in gut konzipierten Pilotstudien und begutachteten veröffentlichten pharmakokinetischen Absorptionsstudien und Studien der Bioverfügbarkeit demonstriert. Maricann hat jetzt beständig THC-Destillate in ihren Anlagen in Langton, Ontario, hergestellt, ein Baustein für zukünftige Produkte für den Genussmarkt sowie vordosierte pharmazeutische Produkte. Maricann verwendete die Dünnschicht-Destillation zur Verarbeitung des Materials. "Wir realisieren und entwickeln alle Aspekte des Unternehmens gemäß unseres Plans, um eine Vorwärtsbewegung für unsere Aktionäre zu erzielen mit Fokus auf den Erhalt von Margen durch die Entwicklung von Geschäftseinheiten und zusätzlicher Fähigkeiten als ein Unternehmen für einen Bruchteil der Kosten, die man in diesem Sektor sieht. Regierungsaufsichtsbehörden unterstützen weiterhin unser Unternehmen, indem sie uns als eines von einer Handvoll Unternehmen mit Lizenzen für medizinisches Cannabis und Produktlieferung vertrauen. Wir sind auf die bis dato erzielten Fortschritten stolz und werden den Unternehmenswert durch strategische Segmentierung unseres Geschäfts nach Geografie, strategische Investitionen, Qualität und wissenschaftlich differenzierte Produkte, die von fachkundigen und qualifizierten Experten entwickelt werden, langfristig steigern," sagte Ben Ward, CEO. *Die kürzlich abgeschlossene Liefervereinbarung:* Am 29.06.2018 vermeldete das Unternehmen, dass eine Liefervereinbarung mit der Manitoba Liquor & Lotteries Corporation (MLCC) abgeschlossen werden konnte, dies ist ein wichtiger Meilenstein des Unternehmens. Die Liefervereinbarung sieht einen Umfang von 550.000 Gramm verschiedenster Cannabisprodukte innerhalb der ersten 12 Monate vor. Dies markiert Maricanns ersten Provinzliefervertrag und repräsentiert weitere externe Validierung für das Betriebs- und Managementteam von Maricann. Das Unternehmen ist engagiert um ein qualitatives, hochwertiges, sicheres Produkt zu liefern, das in der hochmodernen Anbauanlage in Langton, Ontario produziert wird. *Expansion in europäischen Markt schreitet voran* In den letzten Wochen hat die Maricann Group (WKN A2DQR6) ihre Aktivitäten auf dem europäischen Markt intensiviert. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) konnte sowohl große Fortschritte im Ausbau der Ebersbach Anlage in Deutschland sowie bei der endgültigen Übernahme der Haxxon Anlagen in der Schweiz erzielen. Mit dem zusätzlich Erwerb der maltesischen Medican und der dazugehörigen Lizenz, ist es nun für die Maricann Group (WKN A2DQR6) möglich, Cannabis aus Kanada zu importieren, vor Ort auf Malta zu extrahieren und herzustellen. Zudem erlaubt die Lizenz, den Vertrieb von medizinischen Cannabis Produkten in die Europäische Union. In einer 164 Hektar großen Freiluft-Anlage in Sachsen, nahe des Headquarters in Ebersbach, wurde der erste Samen zum Anbau von Non-THC Cannabis Pflanzen durch Maricanns Tochterfirma Mariplant ausgebracht. Mariplant konzentriert sich auf die Herstellung von CBD und CBG-haltigem Cannabis, dass durch die von Maricann Group (WKN A2DQR6) eigens entwickelte VesiSorb Emulsionstechnologie zu Gelkapseln verarbeitet wird. Als Synergie durch die Übernahme der schweizer Haxxon, können zusätzliche Stoffe wie Terpenoide oder Flavonoide kostengünstig den Kapseln hinzugefügt werden. Die Produkte werden dann als Nahrungsmittelergänzung über den Onlineshop der Mariplant europaweit verkauft. Des Weiteren wird die Ebersbach Anlage derzeit auf einer Fläche von 8.000 m² ausgebaut. Die daraus entstehende Trockenanlage wird nach der Fertigstellung in der Lage sein, ca. 1 Tonne Cannabis pro Stunde zu trocknen. Die Extraktionsanlage sowie Lagerkapazitäten werden zusätzlich genutzt, um 200 kg Cannabis Blüten pro Tag verarbeiten zu können. Mit der erneuten Expansion im europäischen Raum, kann die Maricann Group (WKN A2DQR6) einen weiteren wichtigen Meilenstein vermelden. Die Möglichkeit Cannabis in der europäischen Union produzieren zu können, bedeute einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Des Weiteren steht die Vergabe einer Lizenz zur Cannabis Produktion in Deutschland weiterhin auf der Agenda der Maricann Group (WKN A2DQR6). Wir erwarten positiven Newsflow und eine deutliche Erholung des Kurses in den kommenden Wochen! 