Air New Zealand hat einen Burger mit synthetischem Fleisch eingeführt. Die Politik sieht das als Verrat an der eigenen Fleischindustrie an.

Kunstfleisch statt Rinderhack - mit einem neuen Speiseangebot hat die Fluggesellschaft Air New Zealand Fleischliebhaber daheim gegen sich aufgebracht. Der geschäftsführende Premierminister Winston Peters protestierte gegen einen Burger mit synthetischem Fleisch, den die Gesellschaft auf der Langstrecke Los Angeles-Auckland anbietet.

"Air New Zealand ist eine Fluggesellschaft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...