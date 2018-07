Eine sehr interessante Personalie vermeldete heute der Kobaltexplorer Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL / CSE BOLT). Das Unternehmen, welches das Cyclops-Projekt in Indonesien erkundet, hat sein Board of Directors mit dem ausgewiesenen Experten Geoffrey Baille Fielding verstärkt. Herr Fielding erhielt seine Ausbildung an der Sorbonne in Paris und ist Absolvent der juristischen Fakultät der London School of Economics (LLB). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...