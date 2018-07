Paris (ots/PRNewswire) -



Als jüngsten Ausdruck seiner zukunftsorientierten Gesinnung hat

Rémy Martin den international anerkannten Matt W. Moore damit

beauftragt, das nächste visuelle Kapitel seiner jahrhundertealten

Geschichte aufzuschlagen - das durch eine exklusive VSOP Limited

Edition und eine revolutionäre Augmented Reality App zum Leben

erweckt wird.



Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: ht

tps://www.multivu.com/players/uk/8356851-unique-collab-remy-martin-ma

tt-moore/



SCHAFFUNG EINER NEUEN VISUELLEN SPRACHE



Rémy Martin zelebriert Kunst schon lange, aber diese besondere

Zusammenarbeit, die aus den gemeinsamen Werten Kreativität und

Verwegenheit entstanden ist, stellt seine traditionelle Kunst der

Cognac-Herstellung in eine moderne, kosmopolitische Umgebung. Von der

Kraft der digitalen Technologie beseelt, hat Matt W. Moore mit seinen

ikonischen abstrakten "Vectorfunk"-Grafiken ein visuelles Narrativ

für die Marke geschaffen, um eine neue, farbenfrohe Energie zu

erzeugen und die Geschichte zu harmonisieren.



Inspiriert von der Cognac-Umgebung, präsentiert Moores visuelles

Narrativ für Rémy Martin ein Reich der Entdeckung, wo natürliche

Elemente wie Trauben und Blätter miteinander verschmelzen. Außerdem

fügt es versteckte Hinweise hinzu und lädt das Publikum zu einem

Abenteuer aus Bewegung und Geheimnis ein. Moore greift sogar das

legendäre Markenzeichen von Rémy Martin - den Zentauren - auf und

präsentiert es als Eyecatcher einer prächtigen geometrischen Grafik.



FROM ART TO ARt ARtbyremymartin



"Lasst uns durch Augmented Reality noch nie dagewesene Dinge

erschaffen." Matt. W. Moore



Über ein phantasievolles neues Augmented Reality-Abenteuer werden

Sie aufgefordert, Ihre Umgebung in der Rolle des Betrachters und des

Künstlers neu zu entdecken. ARt steht für Augmented Reality Tour, die

in Form von Städtetouren in Metropolen auf der ganzen Welt - von New

York und London bis nach Moskau und Shanghai - zelebriert wird.



Es ist die weltweit erste Markenaktivierung, die die

ARKit-Technologie über eine Kunstperspektive nutzt. Anhand einer

riesigen Palette von 3D-Grafikelementen, die vom neuen visuellen

Universum von Matt inspiriert sind, können Sie zum Künstler werden,

Ihre Umgebung neu gestalten und Ihre eigene Vision der Welt

erschaffen.



Laden Sie die ARt by Rémy Martin App im Apple Store herunter,

kreieren Sie Ihre ARt Welt und teilen Sie sie mit dem Hashtag

ARtbyRemyMartin



Rémy Martin VSOP Limited Edition erhältlich ab 1. Juni 2018.



Weitere Infos:



http://vsopbymwm.remymartin.com



http://www.remymartin.com



Videos ansehen



https://youtu.be/DBMyPil1gRI



https://youtu.be/06Mm2CjzxZg



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/711075/Remy_Martin.jpg )



Video:



https://www.multivu.com/players/uk/8356851-unique-colla

b-remy-martin-matt-moore/ (https://www.multivu.com/players/uk/8356851

-unique-collab-remy-martin-matt-moore/)







