Der kriselnden Deutschen Bank steht eine weitere schlechte Nachricht bevor: Ihre Mitgliedschaft im Euro Stoxx 50 ist kaum noch zu halten.

Deutschlands größte Bank hat turbulente Zeiten hinter sich: Sie fuhr den dritten Jahresverlust in Folge ein, wechselte ihren Konzernchef aus und fiel beim ersten öffentlichen Stresstest ihrer US-Tochter durch. Die Konsequenz: Die Deutsche Bank verlor an der Börse mehr als 40 Prozent ihres Wertes. Damit ist sie auf Platz 61 in der Liste des Indexanbieters Stoxx zurückgefallen. Das ist der niedrigste Rang im Index und könnte bald zu einem Problem für die Bank werden.

Denn es bedeutet, dass die Deutsche Bank bei der Quartalsprüfung am dritten September ziemlich wahrscheinlich aus dem Index fällt. Das passiert immer dann automatisch, wenn ein Unternehmen, das aktuell nicht Indexmitglied ist, es unter die Top 40 schafft. Momentan sind das gleich vier Konzerne.

"Es gibt keine Chance, dass die Deutsche Bank das Index-Re-Balancing überleben wird", sagte Uwe Streich, Indexanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart. "Nur wenn die Aktie einen riesigen Satz macht, zum Beispiel bei einer Fusion oder Übernahme, könnte die Marktkapitalisierung hoch genug liegen, um im Index zu verbleiben."

