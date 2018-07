Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Die Blackstone Resources AG beabsichtigt ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Als aktive Rohstoffholdinggesellschaft und Rohstoffhändler mit Beteiligungen im Batteriemetallmarkt und an Produktionsgesellschaften, hat Blackstone im Geschäftsjahr 2017 einen Nettogewinn von CHF 3.8 Mio. neben einer erwirtschafteten Erhöhung des Eigenkapitals von CHF 13.5 Mio. nach IFRS erzielt. Durch den geplanten Börsengang soll die Aktionärsbasis erweitert werden und in Zukunft Mittel für weitere Akquisitionen aufgenommen werden können. Der erste Handelstag ist für den 9.7.2018 mit dem Symbol BLS vorgesehen.



Die Blackstone Resources AG ist eine Schweizer Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Baar, (ZG), die neun Gesellschaften unter einem Dach vereint und mit aktuell rund 45 Mitarbeitenden an sechs Standorten vertreten ist. Seit der Gründung durch den Zürcher Unternehmer Ulrich Ernst, CEO und Präsident des Verwaltungsrates, im Jahr 1995 ist Blackstone Resources durch zahlreiche Akquisitionen gewachsen. Blackstone Resources plant weitere Zukäufe von zukunftsweisenden Unternehmen im Ausland.



Ulrich Ernst kommentiert: "Durch den Börsengang erwirbt die Blackstone Resources AG die Kapitalmarkfähigkeit und kann neues Kapital für weitere Akquisitionen aufnehmen und gleichzeitig ihre Bekanntheit steigern. Zudem kann die Expansionsstrategie wie bis anhin erfolgreich weitergeführt werden". Die Akquisitions- und Expansionstrategie wird durch das erfahrene Management-Team und mit CFO Peter-Mark Vogel umgesetzt: "Wir beabsichtigen weitere Unternehmen mit dem gleichen Fokus und einer starken Marktstellung zu akquirieren und unseren Marktanteil signifikant zu erhöhen".



Die Blackstone Resources Group hat ein weites Spektrum an Rohstoffinvestments mit Explorationen, Produktionen und Rohstoffhandel weltweit. Die Blackstone Group baut, entwickelt und leitet Produktionsanlagen in Peru, Kolumbien, Kanada, Norwegen und in der Mongolei. Blackstone Resources konzentriert sich auf die Produktion von Gold und Silber, sowie vor allem auf den Batteriemetallmarkt mit Kobalt, Mangan, Molybdän, Lithium, Grafit, Kupfer und Nickel. Die Blackstone Resources beabsichtigt, diese strategischen Investment und Tätigkeiten in diesen Bereichen massiv auszubauen.



Das Ziel der Blackstone Resources AG ist es, den Shareholder Value zu erhöhen durch den Ausbau und Entwicklung von kurzfristigen Cash-Flow relevanten Projekten. Daneben will die Gesellschaft durch die Erhöhung der Investitionen in bereits existierende Explorationen und durch den Erwerb weiterer Beteiligungen und Lizenzrechte den Rohstoffhandel ausbauen.



Die Vision der Blackstone Resources AG ist es, die grosse Nachfrage nach den verschiedenen Batteriemetallen der Elektromobile (EV) zu decken. Sämtliche grossen Autohersteller beabsichtigen in den nächsten Jahren verschiedene Elektromodelle auf den Markt zu bringen. Blackstone Resources AG ist deshalb überzeugt, dass der Batteriemetallmarkt einen grossen Boom erleben wird.



Im geplanten Börsengang wird die Kotierung von 42.7 Mio. Aktien der Blackstone Resources AG, Symbol BLS, ISIN CH0258739751, an der SIX beantragt.



Über die Blackstone Resources AG



Die Blackstone Resources AG ist eine Holdinggesellschaft und verfügt weltweit über ein breites Spektrum von qualitativ hochwertigen Gesellschaften im Bereich Bergbau, Exploration und Rohstoffhandel. Die Blackstone Resources AG konzentriert sich derzeit auf Gold und Batteriemetalle wie Kobalt, Mangan, Molybdän, Lithium und Graphit.



http://www.blackstoneresources.ch



OTS: Blackstone Resources AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131292 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131292.rss2



Pressekontakt: Zuständig für Kommunikation: Blackstone Resources AG Deutsch H. Bornhalm English: J. Eagle Mail: ir@blackstoneresources.ch Tel: +41-41-380-7404 oder tel. +41-41-449-6163