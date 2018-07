Der USD hatte ein tolles zweites Quartal, werden die Daten diese Stärke bekräftigen? Der NFP-Bericht sollte ein angemessenes Beschäftigungswachstum aufweisen Nur ein Anstieg der Löhne könnte eine wesentliche Aufwertung des USD auslösen

Der NFP-Bericht wird normalerweise von Händlern auf der ganzen Welt stark erwartet und dieses Mal wird es nicht anders sein. In dieser Analyse analysieren wir die NFP-Zahlen und werfen einen Blick auf die zwei Märkte, die darauf reagieren könnten: EURUSD und US500. Der NFP-Bericht: Gibt es einen Grund für einen stärkeren Dollar? Der US-Arbeitsmarkt war wirklich stark, das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Das durchschnittliche Beschäftigungswachstum in den letzten 12 Monaten bis Mai lag bei 197 Tsd., nur etwas unter dem Wert von 200 Tsd. für den früheren Zeitraum. Wenn überhaupt, zeigt dies eine große Nachfrage nach Arbeitnehmern, da man normalerweise von einer Verlangsamung des Beschäftigungswachstums ausgeht, wenn die Arbeitslosenquote auf 4% sinkt. Das zeigt zwar wirtschaftliche Stärke, allerdings ist dies nichts Neues für die Märkte und sicherlich kein Grund, ein weiteres 200 Tsd.-Wachstum ...

