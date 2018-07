ROUNDUP: Linde und Praxair kommen Fusion näher - Teilverkauf an Japaner

TOKIO/MÜNCHEN - Die Gasehersteller Linde und Praxair sind ihrer geplanten Fusion zum weltgrößten Anbieter einen Schritt nähergekommen. Der US-Konzern verkauft nun ein 5 Milliarden Euro schweres Unternehmenspaket in Europa an den japanischen Rivalen Taiyo Nippon Sanso, wie die Unternehmen am Donnerstag in Tokio und München mitteilten. Das soll die EU-Kartellwächter zur Genehmigung des Deals bewegen. Praxair gibt damit einen Großteil seiner europäischen Geschäfte ab, für die Japaner wäre es der Markteintritt in Europa. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt, dass auch die Fusion zwischen Linde und Praxair klappt.

Große Zustimmung bei Thyssenkrupp-Stahlkochern zur Fusion mit Tata

DUISBURG - Die Stahlkocher von Thyssenkrupp haben nach Angaben des Betriebsrats mit "großer Zustimmung" auf die beschlossene Fusion mit dem indischen Konkurrenten Tata reagiert. Nach der Vertragsunterzeichnung am vergangenen Wochenende wurde die Belegschaft am Donnerstag über die Einzelheiten informiert. "Den Beschäftigten ist es wichtig, dass sie eine Perspektive haben. Unter welchem Dach das geschieht, ist egal", sagte Betriebsratssprecher Dzenan Kurspahic.

ROUNDUP: Siemens und BVG suchen Einigung im U-Bahn-Streit

BERLIN - Im Konflikt um eine U-Bahn-Bestellung ohne die übliche europaweite Ausschreibung versuchen sich die Beteiligten aufs Neue zu einigen. Ein Treffen zwischen Vertretern von Siemens und der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag führte noch zu keinem abschließenden Ergebnis, wie eine BVG-Sprecherin in Berlin sagte. Es werde Anfang nächster Woche ein weiteres Gespräch geben.

ROUNDUP/Opel-Entwicklungszentrum: Beschäftigte befürchten Ausverkauf

RÜSSELSHEIM - Ein möglicher Verkauf von Teilen des Opel-Entwicklungszentrums könnte nach Einschätzung des Betriebsrates Tausende Beschäftigte treffen. Gesamtbetriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug sagte am Donnerstag, nach inoffiziellen Informationen könnten von einem Verkauf oder einer strategischen Partnerschaft 4000 Mitarbeiter betroffen sein. Aktuell arbeiten dort rund 7000 Menschen.

Boeing übernimmt Mehrheit an Embraers Verkehrsflugzeug-Geschäft

CHICAGO/SAO PAULO - Der US-Flugzeugbauer Boeing soll die Mehrheit am Verkehrsflugzeuggeschäft seines brasilianischen Rivalen Embraer übernehmen. Beide Unternehmen haben sich grundsätzlich auf die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens im Wert von 4,75 Milliarden US-Dollar (4,1 Mrd Euro) geeinigt, wie sie am Donnerstag in Chicago und Sao Paulo mitteilten. Der weltgrößte Flugzeughersteller aus den USA soll mit 80 Prozent die Mehrheit an dem Joint Venture halten, das auch das Service-Geschäft umfasst.

IG Metall fürchtet Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern

MÜNCHEN - Die IG Metall fordert eine Batteriezellen-Fabrik in Bayern, damit BMW und Audi nicht völlig von asiatischen Zulieferern abhängig werden. "Wenn wir die Batteriezelle aufgeben, weil wir sie ja geliefert bekommen, sind wir irgendwann weg", sagte Bezirksleiter Jürgen Wechsler am Donnerstag in München. Die Staatsregierung müsse Autohersteller und Zulieferer zusammenbringen, um eine Batteriezellenfertigung der nächsten Generation in Bayern aufzubauen.

ROUNDUP: Europaparlament erteilt EU-Urheberrechtsreform vorerst eine Absage

STRASSBURG - Das Europaparlament hat Pläne zur Reform des EU-Urheberrechts mit den umstrittenen Upload-Filtern vorerst zurückgewiesen. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Straßburg dagegen, dass die Verhandlungen über die aktuelle Gesetzesfassung in die nächste Runde mit den Mitgliedstaaten gehen. Stattdessen wird sich voraussichtlich im September noch einmal das Parlament mit dem Entwurf befassen und Änderungen beschließen. Die Abgeordneten könnten ihn dann auch verwerfen. Am Donnerstag stimmten 318 Abgeordnete gegen den Entwurf und 278 dafür. 31 enthielten sich.

VW beantragt Kurzarbeit für Emder Werk

EMDEN - Das VW -Werk im ostfriesischen Emden hat für die zweite Jahreshälfte zwölf Tage Kurzarbeit beantragt. Dazu kommen fünf Tage verlängerter Werkurlaub plus zwei Tage Produktionspause Anfang Oktober, wie ein Werksprecher am Donnerstag sagte. Grund sei ein Nachfragerückgang bei Limousinen, der besonders die Passat-Produktion in Emden treffe. Hinzu käme die Diskussion um Dieselfahrverbote. Auch im vergangenen Jahr hatte es Kurzarbeit im Emder VW-Werk gegeben.

ROUNDUP 2: Generali will sich von Millionen Lebensversicherungsverträgen trennen

MÜNCHEN/NEU-ISENBURG - Der Versicherungskonzern Generali will sich von vier Millionen Lebensversicherungsverträgen in Deutschland weitgehend trennen. Der Abwickler Viridium aus Neu-Isenburg soll 89,9 Prozent an der Generali Leben erhalten. Generali selbst behält die restlichen Anteile und sichert sich außerdem die Option, sich mit bis zu 10 Prozent an Viridium zu beteiligen, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten.

ROUNDUP: Bei Fusion von Karstadt und Kaufhof wohl nur wenige Schließungen

BERLIN/NEW YORK - In den Verhandlungen um eine Fusion von Karstadt und Kaufhof stehen nur wenige Filialen zur Disposition. "Drei bis fünf Standorte würden bei einem Zusammengehen vermutlich geschlossen", sagte eine mit den Verhandlungen vertraute Person der Deutschen Presse-Agentur. Beide Eigentümer seien daran interessiert, so viele Kaufhäuser wie möglich zu erhalten und profitabel zu machen. Kaufhof betreibt in Deutschland derzeit 96 Warenhäuser, Karstadt 82. Kaufhof wollte die Informationen am Donnerstag nicht kommentieren, Karstadt war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Weitere Meldungen

-Chargen eines Blutdrucksenkers werden europaweit zurückgerufen

-Autoclub ACE fordert Kennzeichnung für nachgerüstete Diesel

-Maroder Beton: Neue Probleme bei belgischem AKW Tihange

-Opel-Betriebsrat kritisiert Unternehmensleitung scharf

-Fraport-Chef sieht Grund für verspätete Flüge in vollen Luftstraßen

-Facebook entfernt Teile von US-Unabhängigkeitserklärung

-Verschnaufpause im Maschinenbau - etwas weniger Bestellungen im Mai°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/nas

AXC0202 2018-07-05/15:20