Infineon ist in den vergangenen Handelstagen massiv nach unten gestürzt. Geht es nach den Analysen der Charttechniker, dann wird der Wert in den kommenden Sitzungen ebenfalls schwach bleiben, obwohl es am Donnerstag in einem freundlichen Gesamtmarkt wieder etwas nach oben geht. Vielmehr droht nun der Rutsch unter eine schon entscheidende Untergrenze, heißt es.

Denn: Die Aktie bewegt sich zielgenau auf die 20-Euro-Marke zu. Diese zu unterkreuzen würde bedeuten, dass es auf das nächste ... (Moritz von Betzenstein)

