Netflix ist in den vergangenen Tagen massiv nach oben geklettert. Noch immer befindet sich der Wert in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend. Es gibt kaum Zweifel daran, dass schon in wenigen Wochen neue Höchstkurse erzielt werden und dann sogar Notierungen von 400 bis 500 Euro möglich sind. Dies würde einem Aufschlag von etwas 50 % entsprechen, so die Meinung der Chartanalysten. Die Chancen sind größer als die Risiken.

Denn: Die Kurse klettern entlang einer charttechnischen Aufwärtstrendgeraden ... (Moritz von Betzenstein)

