(shareribs.com) New York 05.07.18 - Abgesehen von Rohöl ging es an den Rohstoffmärkten in den vergangenen Wochen nach unten. Als Grund für die Korrektur wird der US-Handelsstreit ausgemacht. Bei Goldman Sachs hält man die Korrektur für übertrieben. Mit einer Ausnahme. Kupfer hat ein Neun-Monatstief erreicht, Eisenerz kostet so wenig wie seit Monaten nicht mehr und bei den Agrarrohstoffen ist die Luft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...