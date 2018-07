BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Großbritannien sollen nach dem Willen von Bundeskanzlerin Angela Merkel auch nach dem Brexit eng zusammenarbeiten. Gerade im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik werde das ganz sicher der Fall sein, sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag beim Besuch der britischen Premierministerin Theresa May in Berlin und ergänzte: "In anderen Fragen müssen wir noch sehen, wie die britischen Vorstellungen sind".

Merkel betonte, dass die Brexit-Verhandlungen zwischen der Regierung in London und der Kommission in Brüssel jetzt in eine entscheidende Phase einträten. Gleichzeitig gebe es bilaterale Gespräche zwischen Deutschland und Großbritannien. Da die Zeit dränge und bis Oktober eine Grundlage für das Austrittsabkommen da sein müsse, sei es jetzt entscheidend, was die britische Regierung in den nächsten Tagen beschließe.

May lenkte den Blick auf die Westbalkan-Konferenz kommende Woche in London, an der auch Merkel teilnehmen wird. Es gehe bei dem Treffen nicht nur um eine europäische Perspektive für den Westbalkan, sondern auch um einen Sicherheitsgewinn für die EU insgesamt, sagte sie.

Die beiden Regierungschefinnen wollten auch über den Nato-Gipfel kommende Woche sowie über die Migrationspolitik sprechen. Beide gaben ein Statement vor ihrem Gespräch ab. Fragen waren nicht zugelassen, eine abschließende Pressekonferenz war nicht geplant.

July 05, 2018

