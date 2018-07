Die bullish Bewegung des USD/CAD kam am Tageshoch von 1,3160 zum Erliegen und so findet der Handel nun am gestrigen 2,5 Wochentief statt. Der Verkaufsdruck gegenüber dem US-Dollar bleibt am Donnerstag erhalten, vor allem nach dem der ADP Arbeitsmarktbericht im Juni mit 177K neuen Arbeitsplätzen hinter der Prognose von 190K und dem vorherigen Ergebnis ...

