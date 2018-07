Bern (ots) - Trotz intensiver Anstrengungen einer Neuausrichtung

weist der Betrieb des Brandlabors der VKF ZIP AG seit längerer Zeit

finanzielle Verluste auf. Ausserdem ist in Zukunft ein hoher

Investitionsbedarf unabdingbar. Der Verwaltungsrat der VKF ZIP AG hat

gemeinsam mit der Eignerin beschlossen, das Brandlabor per Ende 2018

zu schliessen. Die VKF ZIP AG wird sich ab 2019 ausschliesslich auf

Dienstleistungen im Bereich Inspektion und Zertifizierung von

Bauprodukten des Brandschutzes konzentrieren.



Die Verluste und die absehbaren Investitionen der VKF ZIP AG

können mit den Einnahmen aus dem relativ kleinen Prüfmarkt der

Schweiz nicht finanziert werden. Die Vereinigung Kantonaler

Feuerversicherungen (VKF) als deren Eignerin darf die Verluste nicht

mehr länger tragen. Die intensive Suche nach finanzieller

Unterstützung seitens Politik und Wirtschaft blieb bisher

bedauerlicherweise erfolglos. Bis Ende Jahr werden Gespräche mit

interessierten Unternehmen gesucht, die das Labor weiterführen oder

übernehmen. Sollten die Gespräche erfolglos bleiben, wird das Labor

per Ende 2018 geschlossen.



Das Labor wird sämtliche bestätigten Aufträge für Prüfungen und

Berichte bis Ende 2018 ausführen. Neu eingehende Aufträge werden nur

entgegen genommen, wenn sie im laufenden Jahr ausgeführt werden

können. Für die von der Schliessung betroffenen fünf Mitarbeitenden

wird eine sozialverträgliche Lösung gesucht.



Die Dienstleistungen im Bereich Inspektion und Zertifizierung

werden von der VKF ZIP AG weiterhin angeboten. Mit der Harmonisierung

der EN 14351-2 (Innentüren), die im ersten Quartal 2019 in Kraft

treten soll, wird die Inspektion und Zertifizierung für die

Hersteller und Lizenznehmer von Brandschutztüren zu einer Bedingung,

um weiterhin Produkte vermarkten zu können. Eine notifizierte,

schweizerische Zertifizierungsstelle wie die VKF ZIP AG ermöglicht

den Herstellern und Schweizer Lizenznehmern, die notwendigen

Verfahren in der Schweiz effizient durchzuführen. Sie profitieren

insbesondere vom aufgebauten Schweizer Know-how.



Im Jahre 2015 hat die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

(VKF) das Brandlabor für Produktprüfung von der EMPA übernommen und

dadurch die Schliessung verhindert. Die dafür gegründete VKF ZIP AG

hat per 1. Januar 2016 nahtlos die Tätigkeit aufgenommen. In

Ergänzung zum Labor hat die VKF ZIP AG seitdem die Dienstleistungen

im Bereich Inspektion und Zertifizierung ausgebaut. Heute ist das

Unternehmen eine vom Bund akkreditierte und von der EU notifizierte

Zertifizierungsstelle für die Bauprodukte Türen, Tore, Fenster und

Holzbauwerke.



