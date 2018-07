Der Versicherungskonzern Generali will seine Tochter Generali Leben mit mehr als vier Millionen Kunden an einen Abwicklungsspezialisten verkaufen. 89,9 Prozent der Tochter sollen an den Bestandsmanager Viridium gehen, hinter dem der Finanzinvestor Cinven und der Rückversicherer Hannover Rück stehen, wie beide Partner mitteilten. Von Martin Reim

Den vollständigen Artikel lesen ...