Die Aktien von Aixtron sind am Donnerstagnachmittag einer der stärksten TecDax-Werte. Eine Hochstufung auf "Buy" durch die Equinet-Bank verhalf dem Wert zu 3,1 Prozent Plus auf 10,27 Euro. Der Gewinn ist freilich nur eine kleine Gegenbewegung auf die vorangegangenen Verluste: Seit dem Jahreshoch von 19,76 Euro am 19. März hat sich die Aktie...

