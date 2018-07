Toronto (ots/PRNewswire) -



Das diesjährig auf Position 87 in den Top 250 der kanadischen IKT-Unternehmen gelistete Fleet Complete rangiert seit einem Jahrzehnt unter den "Top Movers and Shakers" der Technologiebranche, wobei sich das vergangene Jahr als besonders erfolgreich erwiesen hat.



Fleet Complete®, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Mobilität, wird seit nunmehr 10 Jahren in Folge als einer der Top-Performer der IKT-Branche gelistet. Das Unternehmen, das in diesem Jahr unter 250 kanadischen IKT-Unternehmen auf Platz 87 in den Branham300 rangiert, wird für seine konstanten Leistungen im Bereich Innovation und globales Wachstum gewürdigt.



Das vergangene Jahr stand ganz in Zeichen der Einführung von CONNVEX (https://www.connvex.com/), der Big Data-Plattform von Fleet Complete, die bis dato ohnegleichen in der Branche ist und den Weg in ein neues Ökosystem für Connected Mobility frei macht. Der Erfolg von CONNVEX zeigt sich in der Zusammenarbeit mit großen Automotive-Partnern wie Phillips Connect Technologies (https://www.fl eetcomplete.com/en/news/fleet-complete-enters-strategic-partnership-w ith-phillips-connect-technologies/), die ihren Kunden nun eine beispiellose Transparenz und Diagnose der Komponenten bieten können.



Fleet Complete ist außerdem eine Vielzahl von OEM-Partnerschaften mit globalen Schwergewichten der Automobilindustrie eingegangen, darunter z.B. General Motors (https://www.fleetcomplete.com/en/news/f leet-complete-and-general-motors/) und sein Ableger OnStar, um gemeinsam an fortschrittlichen Lösungen für kleinere gewerbliche Fuhrparks zu arbeiten, die von Big Data-Analysen profitieren wollen.



"Dies ist letztendlich unser Ziel", kommentiert Tony Lourakis, CEO von Fleet Complete, "Wir wollen dafür sorgen, dass Fuhrparks unabhängig von ihrer Größe und ihren Gewinnspannen erfolgreich sind. Sichere und zuverlässige Mobilität sollte für jedermann zugänglich sein, und die Grundlage dafür sind Connected Vehicle-Lösungen. Je mehr wir wachsen und unsere Branche kooperativ ausbauen, desto schneller werden kleinere Unternehmensflotten Zugang zu innovativen Technologielösungen haben, die ihnen in ihrer Nische zum Erfolg verhelfen. Es ist von daher eine große Ehre, zum 10. Mal in Folge in die Branham300-Liste der leistungsstärksten IKT-Unternehmen aufgenommen zu werden, und dies zeigt, dass wir unserem Ziel, mehr Menschen fortschrittliche Lösungen anbieten zu können und neue Geschäftsmodelle zu schaffen, die dies ermöglichen, immer näher kommen".



Fleet Complete hat außerdem auf europäischer Ebene mit der Übernahme von Ecofleet (https://www.fleetcomplete.com/en/news/fleet-c omplete-acquires-ecofleet-advancing-its-expansion-in-europe/) in Skandinavien und den baltischen Staaten seine internationale Expansion weiter vorangetrieben. Die Subscriber-Base von Fleet Complete ist mit der Akquisition zu Beginn dieses Jahres auf über 110.000 in Europa und global auf über 400.000 Abonnenten geklettert. Die neue Carrier-Partnership mit Deutsche Telekom (https://www.fleetc omplete.com/en/news/telekom-partners-with-fleet-complete/) in Deutschland hat derweil den Zugang zu 5 Millionen gewerblich genutzten Fahrzeuge in der 250 Milliarden Euro schweren Branche erschlossen.



"Kanadas IKT-Profis können sehr stolz auf das Wachstum und die Innovation sein, die sie im vergangenen Jahr hervorgebracht haben, und wir freuen uns, diese wichtige Branche erneut ins wohlverdiente Rampenlicht zu rücken", erklärt Wayne Gudbranson, CEO der Branham Group.



Informationen zu den Branham300



Seit 25 Jahren: Auflistung der stärksten IKT-Unternehmen in Kanada



Branham Group Inc., ein weltweit tätiges Analysten- und Marketing-Unternehmen für die Informations- und Kommunikationstechnologie-(IKT)-Industrie, feiert 2018 das 25-jährige Bestehen der Branham300, der bekanntesten und meistgenutzten, nach Umsatz gelisteten Rangfolge der führenden IKT-Unternehmen in Kanada. Die Auflistung zeigt auch die wichtigsten multinationalen IKT-Unternehmen, die in Kanada tätig sind, sowie die 'Up and Coming Firms', die jungen kanadischen Unternehmen, die nach Einschätzung der Branham Group bald große Erfolge erzielen werden. Das Ranking der Branham Group ist einzigartig, da es sich hier um die einzige umfassende Liste handelt, die sowohl öffentliche als auch private Unternehmen in Kanada erfasst.



