Die Jury des Innovationswettbewerbs TOP100 hat den Solar-Großhändler Redpoint new energy als eines der 100 innovativsten Unternehmen in Deutschland gewürdigt. Der bekannte Wissenschaftsjournalist und Mentor des Wettbewerbs, Ranga Yogeshwar, übergab die Auszeichnung beim Deutschen Mittelstand-Summit am 29. Juni 2018 vor über 1.200 Gästen in Ludwigsburg. Das 2014 gegründete Unternehmen Redpoint new ...

Den vollständigen Artikel lesen ...