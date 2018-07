Düsseldorf (ots) - Auch in ihrem 10. Geschäftsjahr nach der Gründung 2007 konnte die GWQ ServicePlus AG ihren Aktionären auf der Hauptversammlung (HV) der Gesellschaft eine in jeder Hinsicht positive Bilanz vorlegen. GWQ-Vorstand Dr. Johannes Thormählen berichtete den Anteilseignern auf der Veranstaltung am 04. Juli 2018 über eine erneute Verbesserung aller relevanten Kennzahlen. Umsatz, Jahresüberschuss und Eigenkapitalquote der GWQ wurden 2017 nochmals gesteigert, auch die Zahl der Kunden wurde im Jubiläumsjahr nochmals erhöht: Im Jahr 2017 bezogen 68 der insgesamt 113 gesetzlichen Krankenkassen Produkte von der GWQ. Vor diesem Hintergrund wurden Vorstand und Aufsichtsrat von der HV einstimmig entlastet. Ebenso einstimmig wurden ein teilweise neu besetzter Aufsichtsrat gewählt und die Aufsichtsratsvorsitzenden bestätigt.



Laut den von den Wirtschaftsprüfern testierten Daten stieg die Bilanzsumme der GWQ von 8,02 Mio. Euro in 2016 auf 8,88 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2017. Das Eigenkapital wurde auf 6,27 Mio. Euro erhöht und liegt nun bei einer Quote von 70,6 Prozent. Die Umsatzerlöse konnten um mehr als 1,21 Mio. Euro auf 11,89 Mio. Euro gesteigert werden, der Jahresüberschuss wuchs von 0,79 Mio. Euro im Jahr 2016 auf 1,24 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Hauptversammlung beschloss auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, pro dividendenberechtigter Stückaktie 1,50 Euro auszuschütten und den Restbetrag von 2,0 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen.



Zehn Jahre nach ihrer Gründung als Aktiengesellschaft in Kassenhand bestätigt die Bilanz 2017 die weiter wachsende Bedeutung der GWQ als Dienstleister für innovative und wettbewerbsorientierte Krankenkassen. Vor allem mittelständische Kassen schätzen die Vorteile, als Aktionäre an der Entwicklung von Produkten mitzuwirken, mit denen sie das Leistungsangebot für ihre Versicherten verbessern oder wirtschaftlicher gestalten können. Im zweiten Jahrzehnt der GWQ werden Digitalisierung und E-Health hierzu ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Mit Versorgungsangeboten wie TeleArzt, PädExpert oder Caterna hat die GWQ den Aufbruch in die Zukunft schon geschafft, und in den nächsten Jahren werden digitale Innovationen mehr und mehr in den Mittelpunkt der Produktentwicklung rücken.



Diese Strategie wird von immer mehr Kassen unterstützt. Auf der HV konnte Dr. Thormählen dann auch vermelden, dass bereits im 1. Halbjahr 2018 fünf weitere gesetzliche Krankenkassen GWQ-Aktien erworben haben. Damit wäre nahezu jede 5. gesetzliche Krankenkasse GWQ-Aktionärin.



Dem Jubiläumsjahr und den guten Zahlen entsprechend harmonisch verliefen die turnusmäßig anstehenden Wahlen von Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitz. Die Leitung des Gremiums behält Dr. Gertrud Demmler, Vorstand SBK, die seit 15.11.2007 amtiert und weiterhin von Thomas Johannwille, Vorstand Bertelsmann BKK, als ihrem Stellvertreter unterstützt wird.



Die GWQ ServicePlus AG ist ein von Betriebskrankenkassen gegründetes Dienstleistungsunternehmen. Sie versteht sich als Gemeinschaft mittelständischer Krankenkassen, für die sie innovative Lösungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung entwickelt. Die Verträge und Dienstleistungen der GWQ können von allen Krankenkassen als Aktionärs- oder Kundenkasse in Anspruch genommen werden.



OTS: GWQ ServicePlus AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76900.rss2



Pressekontakt: Bettina Middendorf-Piniek, Hauptbereichsleiterin Administration & Service Telefon: 0211-758498-23 E-Mail: bettina.middendorf-piniek@gwq-serviceplus.de GWQ ServicePlus AG Tersteegenstraße 28 40474 Düsseldorf www.gwq-serviceplus.de