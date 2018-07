Amazon will nach dem Kauf von Pill Pack in den USA selbst rezeptpflichtige Medikamente versenden. Die deutschen Apotheker beunruhigt das. Verbandspräsident Friedemann Schmidt fordert mehr gesetzlichen Schutz.

WirtschaftsWoche: Herr Schmidt, Amazon will in den Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten einsteigen. Gerade hat Amazon dazu das Start-up Pillpack übernommen. Wie sehr sind die Apotheker in Deutschland deshalb besorgt?Friedemann Schmidt: Amazon ist angesichts seiner Marktmacht schon eine besondere Nummer. Jeder, der Waren oder Dienstleistungen vor Ort anbietet, tut gut daran, darauf zu achten, was Amazon vorhat. Es beschäftigt und beunruhigt die deutschen Apotheker natürlich, wenn Amazon Arzneimittel versenden will.

Was daran macht es so beunruhigend?Amazon arbeitet immer nach dem selben System: Es will eine Plattform schaffen und durch die dadurch entstehenden Skaleneffekte günstiger und schneller sein als andere. Wenn man die Apothekenleistung rein als logistische Leistung versteht, dann ist das Modell von Amazon wahrscheinlich hocheffizient. Aber das tun wir in Deutschland nicht, wir verstehen unter Arzneimittelversorgung auch den persönlichen Kontakt und die persönliche Beratung sowie ein hohes Schutzniveau und unmittelbare Verfügbarkeit.

Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Amazon überhaupt nach Deutschland kommt?Europa ist der größte Gesundheitsmarkt nach dem amerikanischen, und Deutschland ist darin das wichtigste Land. Insofern wäre das nur der logische Schritt, dieses Geschäftsfeld auch hierzulande zu besetzen. Aber der Marktzugang hier ist nicht einfach. Das wird wohl kaum schnell gehen, das könnte noch einige Jahre dauern.

Weil die Gesetzeslage es nicht erlaubt?Wenn Amazon versuchen ...

