Weidmann warnt vor einer höheren Verschuldung des Euro-Staaten. Auch andere Punkte von Merkel und Macrons Euro-Reformen sieht er skeptisch.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann warnt vor Reformen in Europa, die die ohnehin schon hohe Verschuldung der öffentlichen Haushalte nicht im Blick haben. "Angesichts der Last an Staatsschulden im Euro-Raum ist die Schaffung zusätzlicher Möglichkeiten für die Kreditaufnahme genau das, was wir nicht anstreben sollten", sagte Weidmann am Donnerstag in Linz. Steigende Haushaltsdefizite heute bedeuteten höhere Steuern in der Zukunft.

Bundeskanzlerin Angela ...

