Spekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union haben den Börsen in New York am Donnerstag Rückenwind gegeben.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte um 0,7 Prozent auf 24.355 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 2729 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte ebenfalls um 0,7 Prozent vor auf 7549 Stellen. Am Mittwoch waren die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

Anleger setzten darauf, dass US-Präsident Donald Trump den europäischen Autobauern doch keine Zölle aufbrummt. Einem Insider zufolge brachte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...